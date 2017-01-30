Коментар: Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм

Мішенями терористичної атаки у Крайстчерчі були віруючі у храмі Божому: у святилищі, де люди невинно моляться. І це робить їх вразливими. Вони стають легкою здобиччю.

Як кажуть, усі люди в очах Господа є рівними. Ця теза також є актуальною у час болю та страждання. Такі біди мають у собі силу об'єднувати людей, оскільки вони бачать один в одному рівних собі. Терорист міг спланувати напад до найдрібніших деталей, ретельно продумавши й те, як поширити відео скоєного в інтернеті. Але він випустив з поля зору найважливіше - тероризм призначений для того, щоб роз'єднувати, але він також може й об'єднати.

Інес Поль

Перед лицем такої небезпеки, важливим є не те, якої віри є людина: атеїстом, християнином, іудеєм чи мусульманином. Тероризм не розрізняє релігій, культурної ідентичності чи національностей. Також не має жодного значення місце народження людини та як довго вона проживала у певній місцевості.

Втіхою є те, як об'єднаним фронтом виступила після теракту міжнародна спільнота - так само весь світ в один голос засуджував напади ісламістів у Парижі, Брюсселі, Лондоні, Мадриді і Берліні.

Коли йдеться про тероризм, коли невинних та безпорадних людей брутальним чином вбивають, не може бути жодних подвійних стандартів!

Ісламофобія є небезпечним феноменом, із яким ми, Західний світ, маємо бути такими ж пильними, як і з невеликими, але небезпечними і готовими до насильницьких дій мусульманськими екстремістами.

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