Коментар: Ера Анґели Меркель добігає кінця

Стало очевидним, що німецька канцлерка Анґела Меркель навіть у рядах своєї партії більше не може зібрати більшість. Відтак цьому федеральному уряду загрожує швидкий кінець, вважає шефредакторка DW Інес Поль.
Глави фракцій найбільш успішні тоді, коли про їхню роботу чутно якомога менше. У німецькій партійній системі вони відповідальні за гуртування більшості депутатів фракції за головою своєї партії. Якщо глава партії водночас є ще й федеральною канцлеркою, вони дбають також про те, щоб глава уряду могла виконувати свою роботу без зайвого галасу. Це в теорії.
Та тільки у чинного уряду все йде зовсім не так безшумно. Тривалі коаліційні переговори уже були сповнені інтриг, відставок та постійно виринаючої загрози нових виборів. І тепер, майже через рік після виборів до Бундестагу, залишається лише питанням часу, коли коаліція знову розвалиться і Німеччині знову доведеться шукати собі новий уряд.
Палацовий переворот
Не лише тому, що партії-члени уряду сперечаються між собою і через свої внутрішні ігрища програли залишки довіри населення. Нині Анґела Меркель (Angela Merkel) втратила більшість також і у власному таборі. Провал на виборах голови фракції Фолькера Каудера (Volker Kauder), який був довіреною особою Меркель впродовж багатьох років, є палацовим переворотом, який може закінчитися лише в один спосіб: нові вибори без Анґели Меркель, яка загалом 13 років авторитетно формувала долю Німеччини та Європи.
Вибір фракції ХДС/ХСС на користь маловідомого фінансиста Ральфа Брінкгауза (Ralph Brinkhaus) оголосили саме в той момент, коли Дональд Трамп перед ООН знову словесно атакував Німеччину. І це показує найбільшу європейську економіку у особливо дивному світлі.
Видається, що занадто багато депутатів чинного німецького парламенту не зрозуміли серйозності становища. Громадяни обрали їх, щоб вони піклувалися про добробут країни. А не для того, щоб вони тижнями порушували роботу уряду задля суперечок щодо якихось дрібниць та персоналій і таким чином ще більше посилювали правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН).
Позбавлення владиєдиної надійної величини
З першого дня цьому уряду бракувало спільного політичного плану і, передусім, дійових осіб, які у змозі відповідально керувати Німеччиною у ці важкі часи. Єдиною надійною величиною була до цього історичного вівторка Анґела Меркель, яка намагалася приховати глибоку роз'єднаність у правлячій коаліції та у власних рядах.
Але тепер це вже позаду. Депутати ХДС і ХСС не лише не обрали своїм головою Фолькера Каудера. Вони тим самим також відкрито позбавили влади федеральну канцлерку у ці нестабільні часи. І таким чином питання стоїть вже не про те, чи чекає на нас кінець Анґели Меркель, питання полягає лише у тому, як швидко це станеться.
І це варто відзначити. І не лише тому, що АдН та Дональд Трамп сильно від цього тішаться.
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