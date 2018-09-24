 Коментар: Ера Анґели Меркель добігає кінця | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.09.2018

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Європа

Коментар: Ера Анґели Меркель добігає кінця

Стало очевидним, що німецька канцлерка Анґела Меркель навіть у рядах своєї партії більше не може зібрати більшість. Відтак цьому федеральному уряду загрожує швидкий кінець, вважає шефредакторка DW Інес Поль.

Фолькер Каудер - чоловік, якому Меркель впродовж років довіряла організацію більшості у Бундестазі

Фолькер Каудер - чоловік, якому Меркель впродовж років довіряла організацію більшості у Бундестазі

Глави фракцій найбільш успішні тоді, коли про їхню роботу чутно якомога менше. У німецькій партійній системі вони відповідальні за гуртування більшості депутатів фракції за головою своєї партії. Якщо глава партії водночас є ще й федеральною канцлеркою, вони дбають також про те, щоб глава уряду могла виконувати свою роботу без зайвого галасу. Це в теорії.

Та тільки у чинного уряду все йде зовсім не так безшумно. Тривалі коаліційні переговори уже були сповнені інтриг, відставок та постійно виринаючої загрози нових виборів. І тепер, майже через рік після виборів до Бундестагу, залишається лише питанням часу, коли коаліція знову розвалиться і Німеччині знову доведеться шукати собі новий уряд.

Шефредакторка DW Інес Поль

Шефредакторка DW Інес Поль

Палацовий переворот

Не лише тому, що партії-члени уряду сперечаються між собою і через свої внутрішні ігрища програли залишки довіри населення. Нині Анґела Меркель (Angela Merkel) втратила більшість також і у власному таборі. Провал на виборах голови фракції Фолькера Каудера (Volker Kauder), який був довіреною особою Меркель впродовж багатьох років, є палацовим переворотом, який може закінчитися лише в один спосіб: нові вибори без Анґели Меркель, яка загалом 13 років авторитетно формувала долю Німеччини та Європи.

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Вибір фракції ХДС/ХСС на користь маловідомого фінансиста Ральфа Брінкгауза (Ralph Brinkhaus) оголосили саме в той момент, коли Дональд Трамп перед ООН знову словесно атакував Німеччину. І це показує найбільшу європейську економіку у особливо дивному світлі.

Видається, що занадто багато депутатів чинного німецького парламенту не зрозуміли серйозності становища. Громадяни обрали їх, щоб вони піклувалися про добробут країни. А не для того, щоб вони тижнями порушували роботу уряду задля суперечок щодо якихось дрібниць та персоналій і таким чином ще більше посилювали правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН).

Позбавлення владиєдиної надійної величини

З першого дня цьому уряду бракувало спільного політичного плану і, передусім, дійових осіб, які у змозі відповідально керувати Німеччиною у ці важкі часи. Єдиною надійною величиною була до цього історичного вівторка Анґела Меркель, яка намагалася приховати глибоку роз'єднаність у правлячій коаліції та у власних рядах.

Але тепер це вже позаду. Депутати ХДС і ХСС не лише не обрали своїм головою Фолькера Каудера. Вони тим самим також відкрито позбавили влади федеральну канцлерку у ці нестабільні часи. І таким чином питання стоїть вже не про те, чи чекає на нас кінець Анґели Меркель, питання полягає лише у тому, як швидко це станеться.

І це варто відзначити. І не лише тому, що АдН та Дональд Трамп сильно від цього тішаться.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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