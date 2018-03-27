Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook?

Ця новина з'явилася, звісно, на самому Twitter - творець соцмережі Джек Дорсі оголосив, що з 22 листопада Twitter більше не розміщуватиме політичну рекламу. "Ми вважаємо, що політичні послання повинні заслужити на те, щоб бути почутими, неправильно домагатися цього за гроші", - цим повідомленням Дорсі розпочав цілу серію твітів, присвячених цьому рішенню. Дорсі, який у соцмережі називає себе просто Джеком, також пояснив причини цього кроку: з одного боку, розміщення платного контенту у Twitter є ефективним, але з іншого боку, соціальним мережам доводиться боротися також і з такими небезпеками, як машинна оптимізація здійснення публікацій та мікротаргетинг, поширення неперевіреної неправдивої інформації та deep fakes (фальшування відео в інтернеті. - Ред.). "Усе це із швидкістю, складністю та охопленням, які зростають", - зауважив Дорсі.

Нові правила гри - також для політиків

Заборона на політичну рекламу є черговим кроком, спрямованим на те, щоб обмежити розповсюдження фейкових новин, підбурливого або образливого контенту у Twitter. Два тижні тому платформа оприлюднила нові правила: твіти, які схвалюють тероризм, у яких містяться погрози насильства або порушується особисте життя користувачів, можуть бути видалені з соцмережі. А щодо політиків, які не дотримуються цих правил, можуть бути застосовані санкції, зокрема, унеможливлення ретвітнути або лайкнути їхні пости, що містять такі порушення.

Оглядач DW Мартін Муно

Невипадково нові правила з'явилися у той час, коли політичні партії у США готуються до президентської виборчої кампанії 2020 року - під час якої очікують величезної кількості бруду. Також невипадково команда нинішнього президента США Дональда Трампа назвала нові обмеження для політиків актом цензури і дурницею.

Важливість правди

При цьому обидва рішення є не лише правильними з точки зору моралі та свідчать про готовність взяти суспільну відповідальність керівником однієї з впливових соціальних мереж. Ці рішення також є хитрими, оскільки, хоча Дорсі й відмовляється від прибутків від політичної реклами, але при цьому вони становлять лише незначну частку загального обороту Twitter.

Набагто важливішим є символічне значення нового курсу компанії. Адже із посиленням правил та забороною політичної реклами Дорсі поставив у незручне положення інші соціальні медіа, а особливо - гіганта цієї сфери Facebook. Адже очільник Facebook Марк Цукерберг веде прямо протилежну політику. Він вже неодноразово заявляв, що йому байдуже, чи інформація, яка росповсюджується у Facebook, є правдою чи брехнею, незалежно від того, йдеться про звичайні пости користувачів, чи оплачену рекламу.

Окрім того, Facebook хоче додати пропагандистський портал Breitbart Стіва Беннона до переліку ЗМІ, чиї публікації будуть окремо пропонуватися соціальною мережею для перегляду американської аудиторії у найближчі місяці як надійні джерела інформації. Це те, що Цукерберг розуміє під визначенням свободи слова. Але це розуміння у поєднанні із сучасною технікою здатне знищити наше волелюбне суспільство. Адже, аби бути освіченими громадянами і ухвалювати розумні рішення на виборчих дільницях, ми маємо обов'язкво знати, йдеться про правду чи брехню. Зрозуміти це і почати діяти - це заслуга Джека Дорсі. Це не революційний крок, але він може стати початком для того, аби зробити соціальні медіа більш цивілізованими. За це варто подякувати Twitter та Джеку.