Коментар: Готуйтеся - друга хвиля коронавірусу ще неодмінно накотить!

Багато країн світу ще на ранньому етапі відреагували на пандемію коронавірусу жорсткими заходами карантину та послідовним відстеженням ланцюгів інфекції. Заходи виявилися успішними.

Криву заражень, яка на початку зростала експоненційно, вдалося стримати, а рівень нових інфекцій був відносно низьким. Приклади цієї стратегії: Китай, Південна Корея, Нова Зеландія, а також і чимало країн Європейського Союзу.

Після драматичних подій минулих пів року майже всюди вдалося зберегти функціональність системи охорони здоров'я та, попри важке падіння, усе ж знову запустити економіку.

Пік пандемії ще не настав

Проте повільне повернення до нормального життя у деяких країнах не має вводити нас в ілюзії. Зараза по всьому світу ще зовсім не минула. Насправді, крива заражень у світі знову експоненційно зростає. Щодня нових заражених стає більше, а не менше. Зараз вірус є ще більш небезпечним, ніж на самому початку.

Оглядач DW Фабіан Шмідт

Він особливо добре почувається там, де система охорони здоров'я не дуже дає собі ради, де люди бідні, тож часто змушені тулитися у тісних помешканнях, але також і там, де влада ставить економічні інтереси вище здоров'я своїх громадян і не вдається до жорстких заходів.

Постраждалі країни як попередження іншим

У таких країнах як США, Бразилія, Індія, Росія, Південна Африка та Мексика досі лютує перша хвиля. Hатомість іншим країнам, яким більш-менш успішно вдалося пережити перший удар, тепер загрожує очікувана друга хвиля. Як можна бачити, у багатьох країнах ЄС кількість заражень знову зростає.

Наступна хвиля обов'язково ще прийде. Відвернути її повністю не вдасться - максимум, її можна буде пом'якшити. Але лише за умови, що люди і надалі поводитимуться обережно. Насамперед це означає: відмову від товариськості, від побачень, вечірок та інших масових заходів.

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Відпочинок у вузькому колі

Там, де вже можна їхати у відпустку, провести її можна у вузькому колі сім'ї та друзів. Але кому дуже "зад пече" і обов'язково зараз треба шукати товариства поміж тисяч інших людей, хто вживає горілчане і наркотики та не дотримується соціальної дистанції, той поводиться безвідповідально і несолідарно.

Поточні низькі цифри зараження дісталися нам дорогою ціною. Багато людей втратили рідних та друзів. Інші втратили місце роботи або мусили зупинити виробництво. Їм усім та нам самим ми дещо винні - ми маємо сприймати коронавірус усерйоз. Послаблення карантину - це не мандат на вседозволеність.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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