 Коментар: Гомосексуальність - не хвороба | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.11.2019

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Європа

Коментар: Гомосексуальність - не хвороба

Своєю пропозицією заборонити "лікування" гомосексуальної орієнтації в Німеччині глава МОЗ країни надсилає правильний меседж, адже геїв досі дискримінують навіть у Європі, вважає шефредакторка DW Інес Поль.

Гомосексуальність було виключено з міжнародного класифікатора хвороб 1990 року

Гомосексуальність було виключено з міжнародного класифікатора хвороб 1990 року

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) надіслав на початку цього тижня сигнал, який є водночас і дуже чітким, і дуже важливим. "Гомосексуальність - не хвороба, а отже немає приводу її лікувати", - заявив він і конкретизував таким чином свої плани заборонити в Німеччині терапію, яка декларує мету змінити сексуальну орієнтацію гомосексуальних людей. Хто й надалі пропонуватиме так звану "конверсійну терапію", має рахуватися з покаранням у вигляді позбавлення волі терміном до одного року або ж великими грошовими штрафами.

Не дуже відома практика

Це крок, який є правильним з багатьох причин, адже він водночас є по-сумному актуальним. Він проливає світло на практику, яку дехто застосовує в Німеччині, але про яку багато людей всередині країні ніколи не чули. Тисячі юнаків та дорослих щороку проходять лікування з метою змінити їхню сексуальну орієнтацію. Такий підхід має мало спільного з людяністю. Але це ще не все: не існує жодного доказу того, що сексуальну орієнтацію можна взагалі змінити в довгостроковій перспективі за допомогою таких методів. Натомість що дуже добре доведено, так це можливі наслідки подібного "лікування": депресії, страх та суттєво підвищений ризик суїциду.

Шефредакторка DW Інес Поль

Шефредакторка DW Інес Поль

Крім того ми бачимо, як навіть у країнах-членах Євросоюзу - приміром, у Польщі - знову посилюється дискримінація гомосексуалів. На Балканах страх перед насильством і дискримінацією й досі залишається повсякденням представників ЛГБТІ-спільноти. У Росії гомосексуальність криміналізується як "нетрадиційні сексуальні стосунки", геям та лесбійкам, які відкрито демонструють свою сексуальність, там загрожують штрафи чи навіть ув'язнення.

Гомосексуали й досі живуть у страху

У приблизно третині держав світу гомосексуальні стосунки вважаються злочином. Зі всіх арабських країн Йорданія - єдина, де гомосексуальність є легальною. За даними організацій захисту прав ЛГБТІ на кшталт ILGA, багато де в світі гомосексуалам і сьогодні загрожує смертна кара. До таких країн належать Афганістан, Іран, Ємен, Пакистан, Саудівська Аравія чи Судан.

Ініціатива міністра охорони здоров'я Німеччини лише вчергове демонструє чітку позицію німецького уряду, і це заслуговує на визнання. Не в останню чергу й тому, що і в Християнсько-демократичному союзі (ХДС), до якого належить Єнс Шпан, так само досі можна почути голоси, які й дотепер виступають проти рівності шлюбів між гетеро- та гомосексуальними людьми (яка офіційно діє в Німеччині з 2017 року. - Ред.).

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Докладно

Гомосексуальність було виключено з міжнародного класифікатора хвороб 1990 року

Гомосексуальність - не хвороба

Німецький міністр пропонує штрафувати тих, хто хоче "лікувати" гомосексуалів. Це правильний сигнал, вважає Інес Поль.  

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