 Коментар: Голодування Сенцова - глухий кут для Путіна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.07.2018

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Україна

Коментар: Голодування Сенцова - глухий кут для Путіна

Ігноруючи протестне голодування Сенцова, Москва притягує до теми політв'язнів у РФ дедалі більшу увагу світової спільноти. Рано чи пізно Путіну доведеться надати пояснення, пише Сергій Руденко.

Акція солідарності з Сенцовим у Києві, 9 червня 2018 року

Акція солідарності з Сенцовим у Києві, 9 червня 2018 року

Двомісячне голодування Олега Сенцова схвилювало весь світ, але залишило байдужим президента РФ Володимира Путіна. Кремль продовжує ігнорувати вимогу режисера, яикй відбуває в Росії 20-річний термін за тероризм, звільнити українських політв'язнів. Заяви європейських політиків і голівудських зірок, акції на підтримку Сенцова в різних країнах також не приносять бажаного результату. Українські політв'язні і далі сидять в російських в'язницях. А сам Сенцов перетворився на справжній символ боротьби з режимом Путіна не лише в Україні, але і у всьому світі.

Путін перетворився на політичного страуса

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангах 14 травня і зажадав звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів. За різними даними, таких там до 70 осіб, більшість затримали в анексованому Криму. Серед них опинився і сам Сенцов, чиє ім'я в останні роки не сходить з вуст акторів і режисерів зі світовим ім'ям. Путінська Росія зробила з нього не лише особливо небезпечного терориста, але людину, яка вирішила кинути виклик режимові Путіна.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Кремлівський господар, певне, міг би відшукати вже не один спосіб, як звільнити Сенцова. Але президент Росії, вочевидь, сприймає свободу українського режисера як особисту поразку. Як, утім, і свободу інших українців, засуджених російськими судами, - Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та інших. Від моменту оголошення Сенцовим голодування Путін перетворився на політичного страуса. Система чавить представників "української хунти", а президент РФ намагається не помічати цього.

Тим не менш, вчинок Сенцова загнав Путіна в глухий кут. Публічно оголосивши голодування, режисер просить не про власне помилування, він протестує проти політичних репресій щодо українців у Росії. Не помічаючи його вимог, Москва привертає до них дедалі більше уваги з боку світової спільноти. Рано чи пізно Володимиру Володимировичу доведеться пояснювати, чому режисер сидить у в'язниці за надуманими звинуваченнями у "тероризмі", а не знімає кіно.

Українці в тюрмах РФ: полонені чи ув'язнені?

Сім десятків українців, які запроторені до російської в'язниці за звинуваченням у "тероризмі" і "підриві російської державності", у Києві називають політичними заручниками. В умовах оголошеного на Донбасі воєнного стану їх вважали би полоненими. Але де-юре Україна і Росія не воюють. Тому ці визначення - "політичний в'язень" і "заручник" - не дають повного юридичного розуміння, ким же є на сьогоднішній день Сенцов, Кольченко, Клих та інші. Хоча дії Москви на сході і півдні України теж знаходяться поза межами правового поля.

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За словами адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе, ув'язнений режисер тримається на вітамінах та глюкозі. Сенцов зустрівся в російській колонії із двоюрідною сестрою Наталією Каплан.

Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії. (22.06.2018)

Ірина Геращенко назвала імена 23-х росіян, яких готові обміняти на утримуваних у Росії та на Донбасі українців. Вони були засуджені за підготовку терактів або за участь у бойових діях на Донбасі. (02.07.2018)

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко - одна з переговірників у мінській тристоронньої контактної групи- уже заявила: Київ готовий обміняти 36 росіян, які перебувають в ув'язненні в Україні, на українців, яких тримає у в'язниці Росія. І в цій ситуації також важливе питання: а ким себе вважають громадяни РФ, які сидять в українській в'язниці? Ну, точно не політв'язнями, оскільки більшість з них або брали участь у війні на Донбасі, або ж займалися підривною діяльністю на території незалежної держави. І треба пам'ятати про те, що війна ведеться на території України, а не Росії.

В умовах гібридної війни, яку Москва веде на Донбасі, історія з Сенцовим, Кольченком або Клихом може повторитися з будь-яким громадянином України. Українці повинні нарешті зрозуміти: поруч знаходиться держава, яка здатна багато на що. Танки і військові на Донбасі свідчать про те, що для Росії не існує ані географічних кордонів, визнаних світовою спільнотою, ані моральних обмежень. Іде війна. А значить, будуть і далі нові полонені і заручники з України.

Путін у Росії - понад законом

За час голодування Сенцова до Володимира Путіна звертався і президент Петро Порошенко, і генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, і Європарламент та ПАРЄ. Відповідь одна - процедура помилування в Росії не передбачає можливості звернення до президента міжнародних організацій або ж президентів інших держав. Москва дала чітко зрозуміти: у РФ закон - понад усе, а понад законом - лише Володимир Путін. А позиція його зрозуміла: ніхто українців випускати на волю не збирається.

На цьому тлі показовим став лист відомого російського режисера Олександра Сокурова, який вимагав від Петра Порошенка, а не від Володимира Путіна негайно припинити війну на Донбасі і звільнити Сенцова. Хтось скаже, що Сокуров помилився адресатом. І справді. Російський режисер, вочевидь, не розуміє суті того, що відбувається на сході України, та й більшість пересічних росіян впевнені: Сенцов - заручник саме Порошенка, а не Путіна. Хоч і сидить він у російській колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангах.

Історія з Сенцовим і ще сімома десятками ув'язнених українців - продовження епохи нелюдяності в Росії. Коли на кону стоїть уявлювана Москвою честь держави, ніхто не рахується з людським життям. І це стосується не тільки життів іноземців, але і своїх же громадян. Усі ці "ихтамнеты" в Сирії і Україні - пішаки у великій геополітичній грі Путіна. Фінал цієї гри більш ніж очевидний: така людина, як Сенцов, може зруйнувати весь той світ, який вибудовує навколо себе нинішній президент Росії.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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Що відомо про стан Олега Сенцова

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


DW.COM

Українські політв'язні в Росії

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політив'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW. (17.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Що відомо про стан Олега Сенцова  

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