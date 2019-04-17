 Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.04.2019

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Європа

Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи

Закидати тим, хто жертвує на відбудову Собору Паризької Богоматері мільйони, замість того аби віддавати їх на боротьбу з катастрофами і війнами, неправильно, вважає Інес Поль. Адже йдеться про більше, ніж просто церкву.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері завдала значної шкоди пам'ятці

Пожежа у соборі Паризької Богоматері завдала значної шкоди пам'ятці

Таку рефлекторну реакцію зрозуміти можна. Коли впродовж найкоротшого часу збираються сотні мільйонів пожертв з метою відбудувати будівлю, можна поставити запитання: чому для мертвих каменів так швидко знаходиться так багато грошей, тоді як у той самий час люди в Судані помирають від голоду? Або ж немає коштів на те, аби уможливити принаймні ази шкільної освіти для дітей у таборах для біженців. Тим більше якщо йдеться про християнську церкву, а в християнстві ніби мала б у центрі всього стояти любов до ближнього. І вона, на думку гучної спільноти в інтернеті, навряд чи виражається у розмірах архітектурної споруди. Це думки, які по праву з'являються не лише в багатьох людей у точках, охоплених війною та кризами, але також і ті, хто щодня кожен по-своєму бореться за те, аби світ став трохи справедливішим, трохи кращим.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Багаті та царство боже

Аби багаті розділяли свій добробут із тими, в кого справи не дуже добрі, - безперечно бажаний розвиток. Те, що багатство несе з собою також і обов'язки, особливо повинні не забувати якраз християни. І всім мільйонерам і тим більше мільярдерам варто замислитися над біблійною притчею, коли Ісус Христос сказав: "Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже".

Та правда полягає і в тому, що існують споруди, які є чимось більшим ніж просто каміння, а натомість культурними надбаннями, які століттями формують самоусвідомлення народів та культурних просторів, а тому особливі важливі та потребують особливого захисту. Нотр-Дам безсумнівно належить до таких споруд.

Суспільствам, не важливо від культурної групи, до якої вони належать, потрібні символи, аби усвідомлювати власну історію. Історичні витоки народу - набагато більше, ніж точки на карті. У світі непевності та сумнівів ці культурні простори важливі як ніколи. Адже вони дають відчуття підтримки та батьківщини. Людині, яка знає, хто вона є, чуже, нове, інше видається менш загрозливим. Непевність - поживний ґрунт для відчуження і ненависті.

Люди з усього світу

Нотр-Дам є таким чудовим символом ще й тому, що це історичне місце відвідали мільйони людей з усього світу. Цьому особливому собору в центрі французької столиці вдавалося розчулити своєю красою, гідністю та історичним значенням, які він випромінює, також і нехристиян. Численні фотографії собору зі своїх поїздок у Париж, які після пожежі постять люди в соцмережі Twitter, є свідченням цього ваблення.

Європа - це більше, ніж міжнаціональна валюта, більше, ніж спільна економічна зона. Європа - це культурний простір, і Нотр-Дам - один з його центральних символів. Тому це добре й правильно, що найбільші багатії дуже швидко дістають гроші з кишені. Адже відбудова собору зрештою також стане символом - символом надії.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


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