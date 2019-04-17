Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи

Таку рефлекторну реакцію зрозуміти можна. Коли впродовж найкоротшого часу збираються сотні мільйонів пожертв з метою відбудувати будівлю, можна поставити запитання: чому для мертвих каменів так швидко знаходиться так багато грошей, тоді як у той самий час люди в Судані помирають від голоду? Або ж немає коштів на те, аби уможливити принаймні ази шкільної освіти для дітей у таборах для біженців. Тим більше якщо йдеться про християнську церкву, а в християнстві ніби мала б у центрі всього стояти любов до ближнього. І вона, на думку гучної спільноти в інтернеті, навряд чи виражається у розмірах архітектурної споруди. Це думки, які по праву з'являються не лише в багатьох людей у точках, охоплених війною та кризами, але також і ті, хто щодня кожен по-своєму бореться за те, аби світ став трохи справедливішим, трохи кращим.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Багаті та царство боже

Аби багаті розділяли свій добробут із тими, в кого справи не дуже добрі, - безперечно бажаний розвиток. Те, що багатство несе з собою також і обов'язки, особливо повинні не забувати якраз християни. І всім мільйонерам і тим більше мільярдерам варто замислитися над біблійною притчею, коли Ісус Христос сказав: "Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже".

Та правда полягає і в тому, що існують споруди, які є чимось більшим ніж просто каміння, а натомість культурними надбаннями, які століттями формують самоусвідомлення народів та культурних просторів, а тому особливі важливі та потребують особливого захисту. Нотр-Дам безсумнівно належить до таких споруд.

Суспільствам, не важливо від культурної групи, до якої вони належать, потрібні символи, аби усвідомлювати власну історію. Історичні витоки народу - набагато більше, ніж точки на карті. У світі непевності та сумнівів ці культурні простори важливі як ніколи. Адже вони дають відчуття підтримки та батьківщини. Людині, яка знає, хто вона є, чуже, нове, інше видається менш загрозливим. Непевність - поживний ґрунт для відчуження і ненависті.

Люди з усього світу

Нотр-Дам є таким чудовим символом ще й тому, що це історичне місце відвідали мільйони людей з усього світу. Цьому особливому собору в центрі французької столиці вдавалося розчулити своєю красою, гідністю та історичним значенням, які він випромінює, також і нехристиян. Численні фотографії собору зі своїх поїздок у Париж, які після пожежі постять люди в соцмережі Twitter, є свідченням цього ваблення.

Європа - це більше, ніж міжнаціональна валюта, більше, ніж спільна економічна зона. Європа - це культурний простір, і Нотр-Дам - один з його центральних символів. Тому це добре й правильно, що найбільші багатії дуже швидко дістають гроші з кишені. Адже відбудова собору зрештою також стане символом - символом надії.