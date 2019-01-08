Коментар: Втрачена можливість Дональда Трампа

Після двох років президентства й під час одного з найдовших блокувань роботи уряду США ("шатдауну") в Дональда Трампа було дві можливості.

Він міг виявити себе як справжнього лідера нації. Лідера, який серйозно намагається подолати ситуацію, що загрожує розколом нації. Він міг заявити, що продовжує вважати загорожу на кордоні з Мексикою найкращим засобом проти того, що він називає проблематичною й небезпечною ситуацією на південному кордоні країни.

Трамп міг додати, що задля добробуту країни прагне компромісу між демократами й республіканцями, аби припинити так званий "урядовий шатдаун" і водночас захистити кордон.

Трамп міг, наприклад, сказати: "Мої американські співвітчизники, незалежно від того, чи ви республіканці, чи демократи, незалежно від того, чи ви підтримуєте мене, чи ні, цієї ночі в інтересах нашої країни слід заново розпочати співпрацю і припинити застій".

Можливість простягнути руку опонентам

Іншими словами, Трамп міг би спробувати поховати політичні суперечки і простягнути руку новообраному Конгресу США, аби знайти компроміс для захисту кордону після того, як він сам загнав себе в кут.

Міхаель Кніґґе, кореспондент DW в Вашингтоні

Найкраще при цьому було б те, що прихильники Трампа напевне підтримали б його, тому що вони довіряють президенту - байдуже, що він каже. Так, затяті прихильники правих ідей могли б йому закинути, що він поводиться так, мовби нічого й не сталося.

Звісно, демократи й чимало республіканців могли б не повірити Трампу й вимагати доказів серйозності його намірів. Та якби він спробував показати себе як несподіваного лідера розколотої країни, який прагне об'єднання, то це щонайменше було б спробою відвернути цілковитий крах, який загрожує країні внаслідок блокування роботи уряду.

Але у своєму телезверненні 8 січня Трамп, звичайно ж, нічого подібного не сказав.

Риторика страху

Трамп натомість скористався можливістю заново висловити вимогу профінансувати з держбюджету загорожу на кордоні з Мексикою. Він описав ситуацію на кордоні термінами, які вводять в оману, як-то "криза національної безпеки". Іншими словами: Трамп досягнув того, що видавалося майже неможливим. Він ще більше розколов країну.

Трамп говорив про те, що головна проблема - нелегальна імміграція на південному кордоні США. Водночас чимало фахівців із питань міграції не вважають, що в країні існує "криза безпеки", про яку говорить Трамп. Але у своїй промові Трамп збудив страх перед нелегальними мігрантами, пов'язавши їх із насильницькими злочинами. І це попри те, що багато досліджень вказують: рівень злочинності серед нелегальних мігрантів загалом не є вищим, ніж серед американських громадян.

Жодної мотивації владнати конфлікт

Але найгірше те, що Трамп не запропонував демократам жодної мотивації владнати конфлікт. Замість цього він знову наполягав, аби вони вчинили "правильно" й погодилися виділити понад п'ять мільярдів доларів на будівництво загорожі. Але саме це демократи категорично відхиляли в минулому. Чому ж вони мають відмовитися від цієї позиції нині?

Таким чином, Трамп знову показав, що він не здатний або не хоче виконувати головну функцію президента: об'єднувати націю замість розколювати.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.