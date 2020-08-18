 Коментар: Володимиру Путіну замало обіцянок Заходу щодо Білорусі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.08.2020

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Європа

Коментар: Володимиру Путіну замало обіцянок Заходу щодо Білорусі

Кремль може підтримати Лукашенка або спостерігати за його поваленням. Аби стримати Москву від втручання у справи Білорусі, Захід запевняє, що не потягне Мінськ у свій табір. Та Путіну цього замало, вважає Бертольд Колер.

Президенти Білорусі Олександр Лукашенко (л) та Росії Володимир Путін (фото з архіву)

Президенти Білорусі Олександр Лукашенко (л) та Росії Володимир Путін (фото з архіву)

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала білоруського президента Олександра Лукашенка не застосовувати насильство проти опозиційних демонстрантів - у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним. Номер у Кремлі канцлерка набрала не лише тому, що їй досі не вдавалося додзвонитися до Лукашенка напряму. Хоч мінський автократ ніколи й не був безумовно вірний Москві, під час нинішньої кризи ніхто не має на нього такого впливу, як Путін.

Бертольд Колер

Оглядач FAZ Бертольд Колер

Кремль може підтримати Лукашенка або спостерігати, як він буде повалений. Але втручання у події в сусідній країні, зокрема, із застосуванням військових інструментів, перетворить боротьбу за владу в Мінську на міжнародну кризу. "Зелені чоловічки" у Білорусі для порятунку режиму Лукашенка та придушення протестного руху остаточно розірвуть і без того прохолодні відносини між західними демократіями та російською автократією.

Захід у цьому не зацікавлений хоча б тому, що Москва за останні роки збільшила свої можливості підігрівати конфлікти навколо Європи. У Лівії, Сирії чи в Україні - наказу з Кремля було достатньо, аби запустити потоки біженців, які мають лише одну мету. Аби втримати Москву від інтервенції в Білорусь, Захід запевняє, що не тягнутиме країну до свого табору. У Брюсселі та Берліні прямо таки з полегшенням спостерігають за тим, що демонстранти в Мінську не розмахують прапорами ЄС і не прагнуть членства у Євросоюзі, вже не кажучи про НАТО.

Та чи вистачить Кремлю запевнень у тому, що демонстрантам у Білорусі йдеться "лише" про їхнє право на справжнє народовладдя, на правову державу та самовизначення? Для Путіна це антицінності, поширення яких на порозі його країни несе загрозу для його власного режиму. Якщо у Білорусі під прапором прав людини може бути повалений з посади автократ, який десятиліттями перебував при владі, то й у Росії більше опозиціонерів можуть прийти до ідеї наслідувати приклад білоруських братів. Що станеться з особою Лукашенка, Путіну, скоріше за все, байдуже. Але Мінськ належить до захисних кіл, які Москва розставила довкола себе.

Автор: Бертольд Колер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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