Коментар: Важка поразка Volkswagen у дизельному скандалі

Це формулювання можна вважати справжнім ляпасом: "Така поведінка називається аморальною". Крім того, у випадку автомобілебудівного концерну Volkswagen найвища судова інстанція Німеччини виходить з того, що своїм стратегічним рішенням підприємство "навмисно ввело в оману офіційні служби". Отже, концерн отримав від авторитетних суддів відповідь на запитання, на яке у Вольфсбургу (німецьке місто, де розташована штаб-квартира автомобільного концерну Volkswagen. - Ред.) насправді ніколи не хотіли відповідати: Так, вони вводили в оману та діяли "всупереч нормам моралі". Федеральний верховний суд також визнав, що автомобільний концерн завдав своїм клієнтам "навмисної аморальної шкоди". Той, хто діє таким чином, порушує найважливіший принцип будь-яких ділових відносин, а саме - принцип добросовісності.

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Економічний оглядач DW Генрік Беме

Наскільки Volkswagen був віддалений від реальності, свідчить вже той факт, що його адвокати ще на початку травня, коли Федеральний верховний суд лише взявся за позов одного з клієнтів компанії Герберта Ґільберта (Herbert Gilbert), виходили з того, що ця скарга може бути повністю відхилена. Їхній аргумент: клієнт може без будь-яких обмежень користуватись автомобілем, отже, позивач не зазнав жодної шкоди. Те, що йдеться про встановлене в авто маніпулятивне програмне забезпечення, вони, очевидно, просто винесли за дужки.

Німецьким клієнтам довелось довго чекати

Відповідно полохливою виявилася реакція Volkswagen на рішення суду. Компанія раптом висловила готовність виплатити одноразові компенсації багатьом своїм клієнтам, які ще позиваються (нині таких нараховується близько 60 тисяч). Але чому для цього спершу довелося подолати такий складний юридичний шлях, дійшовши до найвищої судової інстанції? Досягти цього можна було б і значно швидше, що сам же Volkswagen продемонстрував у США, де чотири з половиною роки тому, власне, і розпочався дизельний скандал. На тлі загрози, яка постала з огляду на тамтешню правову практику, німецький концерн у найкоротший термін із тремтячими руками й колінами переказав на рахунки американської юстиції та споживачів понад 20 мільярдів доларів США.

У себе ж на батьківщині скандал обійшовся Volkswagen значно дешевше. Свідченням цьому є розмір відшкодування, про яке Федеральна спілка захисту інтересів споживачів домовилась з адвокатами концерну, коли йшлося про колективний позов від імені 240 тисяч постраждалих клієнтів VW: автомобілебудівникові доведеться викласти скромні 750 мільйонів євро. Виплати, які отримають клієнти, залежатимуть від віку та моделі їхніх авто і коливатимуться між 1350 та 6250 євро. Ті, хто приєднався до колективного позову, тепер можливо кусатимуть лікті, коли побачать, що один з клієнтів, який мав успіх у Карслруе (німецьке місто, де розташований Федеральний верховний суд. - Ред.), завдяки судовому рішенню отримає право на 25 тисяч євро відшкодування (щоправда, йому доведеться повернути компанії своє авто).

У Вольфсбургу, звичайно, тепер говорять про завершення дизельного скандалу. Це, своєю чергою, свідчить про те, що керівництво концерну досі не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Адже все тільки починається. Винесений у Карслруе вердикт може надихнути ще багатьох інших ошуканих покупців автівок Volkswagen теж звернутись до суду. І тепер вони можуть наважитись на такий крок без жодного ризику. За оцінками адвокатів споживачів, до колективного позову не приєдналось близько 15 тисяч клієнтів, які готові власноруч відстоювати свої права в суді.

Усе тільки починається

У Федеральному верховному суді теж лежать ще десятки подібних справ. Не говорячи вже про інших автомобілебудівників, як, наприклад, Daimler. Там хвиля позовів лише починає здійматися. Звичайно, вона не буде такою потужною, як у випадку з VW, але і для цих справ ухвалене у Карлсруе рішення слугуватиме орієнтиром.

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Не в останню чергу і у Європейському суді уважно стежать за розвитком подій. Адже й там ще розглядаються справи про так звані "системи відключення" в дизельних авто. Якщо судді дійдуть висновку, що встановлене в дизельних машинах програмне забезпечення є саме такою системою і слугує не лише для захисту двигуна від холоду, тоді, згідно із правом ЄС, його заборонять. У такому разі мільйони споживачів зможуть звернутися зі скаргами до судів.

Отже, дизельний скандал для Volkswagen та інших концернів ще далеко не завершений.