Коментар: Бум позашляховиків у ФРН - а як же ж захист клімату?

Зараз тільки й розмов у Німеччині, що про зміну клімату. Водночас серед німців на піку популярності позашляховики, які екологічними зовсім не назвеш. Цього року німецькі вулиці поповняться ще мільйоном таких велетнів на колесах. Найважчий з них за габаритами - BMW Х7 - 5,15 метрів завдовжки і 2,21 метри завширшки. А важить майже 2,5 тонни!
Але проблема вже не тільки у самих цих "лінкорах-важковаговиках". Зараз більшою популярністю користуються дещо компактніші Volkswagen T-Roc, які навіть водіям зі скромнішим заробітком дозволяють пірнути у відчуття свободи й пригод. Відчуття за кермом як на коні верхи!
Телеведучий DW Томас Шпан
Модель Opel Mokka - найменша з позашляховиків, але розходиться як гарячі пиріжки. З технічної точки зору цей компактний позашляховик є удосконаленим і "підкачаним" Opel Corsa. Мускулів обмаль, зате тлусту аж на 300 кіло. Така машина звичайно потребує й більше пального і викидає більше парникових газів. За даними виробника, на 30 відсотків більше.
Саме тому німецьке Федеральне відомство з охорони довкілля хоче тепер обкласти додатковими податками "кліматичних грішників"-водіїв. Але обґрунтування досить безглузде, адже власників автомобілів із високими шкідливими викидами ще 10 років тому обклали в Німеччині високим податком. Та відтоді частка позашляховиків зросла утричі! І все це на тлі ремствувань про зміну клімату.
Більше шкідливих викидів - вищий податок
Здається, що націнка за шкідливі викиди зараз не достатньо висока, адже замість того, щоби обсяги шкідливих викидів у повітря зменшувалися, вони лише збільшуються, у тому числі завдяки популярності позашляхових автомобілів. Щось мусить таки змінитися. Але краще робилося б це не так хаотично, як виходить у відомства із охорони довкілля. Замість запровадження нових штрафних податків, краще було б скасувати деякі старі, як-то різні ставки податку на пальне, залежно від його типу, а також виплати премій за перехід на електроавтомобілі.
Усе, що нам потрібно, - це єдиний податок, орієнтований винятково на обсяг викидів парникових газів. У підсумку екологічно чисті автомобілі, які працюють на біогазі з відходів, взагалі не мають обкладатися податками. Натомість власники грубих позашляховиків, що споживають літри пального, мають відкрити гаманці ширше. Що тут сказати? Любиш поганяти, люби й коня годувати!
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Перше місце - Volkswagen Tiguan
Згідно з опитуванням, німці більше полюбляють відпустку "дикунами" на автомобілі, ніж пакетні тури "все включено". За даними Федерального відомства автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt), найбільш затребувані - компактні моделі позашляховиків. На першому місці - Volkswagen Tiguan. Цього року на німецькому ринку - це кожен четвертий проданий автомобіль в сегменті кросоверів.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Друге місце - VW T-Roc
Довжина цього компактного позашляховика від Volkswagen - 4,2 метра, що відповідає розміру невеликого хетчбека VW Polo. За дизайном він обійшов усіх своїх родичів. Експерти вважають цю модель найбільш інноваційною за зовнішнім виглядом із усієї лінійки Volkswagen. У Німеччині за перші шість місяців 2019 року пройшли реєстрацію 31302 одиниці VW T-Roc.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Третє місце - BMW X1
Цей автомобіль виробництва концерну BMW особливою витонченістю не відрізняється. Проте просторий салон і місткий багажник роблять його зручним для подорожей. Важливим є й те, що BMW X1 входить до переліку бюджетних позашляховиків. У Німеччині в першому півріччі 2019 року зафіксовано 20281 його нових реєстрацій - на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Четверте місце - Ford Kuga
Близько 24 тисяч євро коштує цей компактний позашляховик. Однак, попри його доступну ціну, за перші шість місяців 2019 року в Німеччині зареєстровано лише 19573 його продажів - на 16 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Утім, тут нема нічого дивного: покупці просто очікують виходу кросовера Ford Kuga третього покоління, котрий з'явиться вже цього року.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
П'яте місце - Mercedes GLC
При довжині 4,7 метра GLC компактним його не назвеш, його базова ціна в 46 000 євро також більше підходить для позашляховика середнього класу. За першу половину 2019 року зафіксовано 17018 нових реєстрацій GLC - на 16 відсотків менше, ніж в попередньому році.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Шосте місце - Skoda Karoq
Модель Karoq, позашляховика від Skoda, швидко стала бестселером у Німеччині. 15599 нових реєстрацій Karoq зафіксовано у першій половині 2019 року - на 54 відсотка більше, ніж за той же період попереднього року. І це не дивно: базова ціна Karoq в 22 500 євро відносно низька для 4,4-метрового позашляховика
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Сьоме місце - Seat Ateca
Компактний позашляховик Ateca випустила іспанська дочірня компанія VW - і не прогадала: в період з січня по червень 2019 року зафіксовано 14 957 нових реєстрацій Ateca в Німеччині, що на 40 відсотків перевищує даний показник за аналогічний період минулого року.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Восьме місце - Ford Ecosport
Кроки з модернізації і рестайлінгу моделі Ford Ecosport, які були вжиті два роки тому, окупилися: продажі мініпозашляховика від компанії Ford у першій половині 2019 року різко підскочили. Ford Ecosport - автомобіль довжиною 4,10 метра, в якого у Німеччині зафіксовано 14664 нових реєстрацій. Це на 64 відсотка більше, ніж за той же період минулого року
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Дев’яте місце - Dacia Duster
Довжина моделі Duster від фірми Dacia, дочірньої компанії Renault, - 4,3 метра, а базова ціна - всього 11000 євро. А от дані щодо витрати палива у Dacia Duster не особливо відрізняються від конкурентів. У першій половині 2019 року 13908 покупців вибрали цей позашляховик, і це були переважно приватні особи. У сегменті комерційних авто частка Dacia Duster складає всього 15 відсотків.
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Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Десяте місце - BMW X3
Ані мініатюрним, ані дешевим цей позашляховик, що був розроблений в Німеччині та зібраний у США, не назвеш: його довжина - 4,7 метра, а ціна - 45000 євро. Утім, він достатньо популярний серед покупців автомобілів у Німеччині: в період з січня по червень 2019 року тут було зафіксовано 13507 нових реєстрацій BMW X3.
Автор: Наталія Корольова