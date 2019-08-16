Коментар: Бум позашляховиків у ФРН - а як же ж захист клімату?

Зараз тільки й розмов у Німеччині, що про зміну клімату. Водночас серед німців на піку популярності позашляховики, які екологічними зовсім не назвеш. Цього року німецькі вулиці поповняться ще мільйоном таких велетнів на колесах. Найважчий з них за габаритами - BMW Х7 - 5,15 метрів завдовжки і 2,21 метри завширшки. А важить майже 2,5 тонни!

Але проблема вже не тільки у самих цих "лінкорах-важковаговиках". Зараз більшою популярністю користуються дещо компактніші Volkswagen T-Roc, які навіть водіям зі скромнішим заробітком дозволяють пірнути у відчуття свободи й пригод. Відчуття за кермом як на коні верхи!

Телеведучий DW Томас Шпан

Модель Opel Mokka - найменша з позашляховиків, але розходиться як гарячі пиріжки. З технічної точки зору цей компактний позашляховик є удосконаленим і "підкачаним" Opel Corsa. Мускулів обмаль, зате тлусту аж на 300 кіло. Така машина звичайно потребує й більше пального і викидає більше парникових газів. За даними виробника, на 30 відсотків більше.

Саме тому німецьке Федеральне відомство з охорони довкілля хоче тепер обкласти додатковими податками "кліматичних грішників"-водіїв. Але обґрунтування досить безглузде, адже власників автомобілів із високими шкідливими викидами ще 10 років тому обклали в Німеччині високим податком. Та відтоді частка позашляховиків зросла утричі! І все це на тлі ремствувань про зміну клімату.

Більше шкідливих викидів - вищий податок

Здається, що націнка за шкідливі викиди зараз не достатньо висока, адже замість того, щоби обсяги шкідливих викидів у повітря зменшувалися, вони лише збільшуються, у тому числі завдяки популярності позашляхових автомобілів. Щось мусить таки змінитися. Але краще робилося б це не так хаотично, як виходить у відомства із охорони довкілля. Замість запровадження нових штрафних податків, краще було б скасувати деякі старі, як-то різні ставки податку на пальне, залежно від його типу, а також виплати премій за перехід на електроавтомобілі.

Усе, що нам потрібно, - це єдиний податок, орієнтований винятково на обсяг викидів парникових газів. У підсумку екологічно чисті автомобілі, які працюють на біогазі з відходів, взагалі не мають обкладатися податками. Натомість власники грубих позашляховиків, що споживають літри пального, мають відкрити гаманці ширше. Що тут сказати? Любиш поганяти, люби й коня годувати!

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