Коментар: Боротьба Зеленського з Кличком за владу в Києві

Конфлікт між командою Володимира Зеленського та мером Києва Віталієм Кличком, схоже, досяг апогею. Взаємні обвинувачення, які лунають з обох сторін, публічне апелювання до правоохоронних органів і неприхована жага команди Зеленського за всяку ціну взяти під свій контроль столицю України вимагають логічного завершення.

Політичний "Болівар" не витримає обох. Хтось один повинен поступитися. З огляду на те, що жодна зі сторін не має наміру цього робити, на нас, очевидно, чекає щонайменше дванадцять раундів політичного поєдинку. Його результат зараз навряд чи хтось зможе спрогнозувати.

Кличко відмовився піти у відставку

Приголомшлива перемога на президентських і парламентських виборах, схоже, запаморочила голову команді Володимира Зеленського. Всі її члени відчули себе переможцями. Одним з фронтменів, які демонструють всесильність цієї команди, став глава офісу президента України Андрій Богдан. Вирішивши, що відтепер у нього весь світ в кишені, Богдан почав кампанію із захоплення влади в Києві. Під удар потрапив мер столиці Віталій Кличко.

Сергій Руденко

Богдан стверджує, що при нинішньому міському голові створена система "смотрящих", які контролюють усі процеси в Києві. Вони, мовляв, запропонували йому, Богдану, 20 мільйонів доларів відступних. Але він відмовився і запропонував Кличку піти у відставку з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Колишній боксер, резонно зауваживши, що це суперечить законодавству (мер міста одночасно є і главою КМДА), відмовився це робити. Він звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням допитати Богдана з приводу згаданого хабара, а також заявив, що той намагався завести своїх "смотрящих" в мерію столиці.

Більше того, Кличко полетів на зустріч з адвокатом Дональда Трампа - Руді Джуліані. Про що йшлося - знають лише вони самі. Але очевидним є те, що ексчемпіон світу з боксу намагається заручитися підтримкою колишнього мера Нью-Йорка і його шефа в конфлікті з командою Зеленського. Чи вдалося йому це - покаже час, а також ставлення офіційного Вашингтона до запланованого візиту в США президента Зеленського.

У будь-якому разі в першому політичному раунді Кличко здобув перемогу. Легкий нокдаун навряд чи протверезить главу офісу президента України. Команда Зеленського і надалі перебуває в легкій ейфорії від перемог на виборах. Особливо - в Києві, де на дострокових парламентських виборах представники "Слуги народу" отримали підтримку у всіх 13 мажоритарних округах. Так, до Кличка є багато запитань щодо Києва, але ставити їх меру повинні жителі столиці, а не люди, які раптом вирішили, що відтепер все у цій країні належить їм.

Боротьба за Київ: команда Зеленського проти Кличка

Пам'ятаєте знаменитий вислів: "Той, хто володіє Парижем, володіє Францією"? Схоже, цю ж концепцію сьогодні намагається втілити у життя і команда Володимира Зеленського. Вона хоче отримати контроль над столицею, річний бюджет якої на сьогоднішній день складає близько 60 мільярдів гривень. Люди Зеленського жадають отримати владу над містом, в якому за останні 15 років відбулося два Майдани. Вони сподіваються на те, що "взяття" Києва відкриє їм шлях до інших міст і формування однопартійної влади в країні.

Бій за столицю буде непростим для команди Зеленського. Мова ультиматумів, яку нав'язують зараз президентські соратники Віталію Кличку, може мати зворотний ефект. Судіть самі: законних підстав для позбавлення нинішнього мера посади голови КМДА поки що немає. Чергові вибори міського голови повинні відбутися в жовтні 2020 року. Манера спілкування глави офісу президента Андрія Богдана з Віталієм Кличком вже починає формувати навколо мера Києва пул опозиційно налаштованих до нинішньої влади політичних сил. Команда Зеленського зіткнеться з опором. І не факт, що зможе його подолати.

У 2010 році щось подібне зі зміною влади в Києві намагався організувати і президент Янукович. Тодішній мер Леонід Черновецький за активної участі правоохоронних органів змушений був поступитися кріслом глави КМДА Олександру Попову. Але це не допомогло Януковичу уникнути масових протестних акцій в 2013-2014 роках. Чим закінчилося бажання команди Віктора Федоровича бути всесильною і повсюди, ми пам'ятаємо. Може, згадає про це і Зеленський, який, ніби Наполеон, чекає від Кличка ключів від Києва?

Чим обернеться для Зеленського протистояння з Кличком

Спробу позбавити Віталія Кличка крісла глави КМДА можна вважати першим серйозним політичним крештестом для президента Зеленського. Якби вибори столичного мера і міськради відбулися зараз, не виключено, що "Слуга народу" перемогла б у Києві. Але виборів немає. А через рік соратники Зеленського матимуть вже інші позиції і в цілому в країні, і в столиці. Тому цілком зрозумілим є бажання команди Зеленського закріпити саме сьогодні свій успіх в столиці.

Протистояння з Кличком може виявитися для Володимира Зеленського тим, чим свого часу виявилася для Віктора Януковича відмова України від асоціації з Євросоюзом, а для Петра Порошенка - звинувачення в причетності до зловживань в "Укроборонпромі". Фатальний епізод політичної кар'єри стався у першого на четвертому році президентства, а у другого - на п'ятому. Зеленський же - феномен української політики. Він може так само швидко з неї вийти, як і ввійшов. І в стані поствиборчої ейфорії цього можна навіть не помітити. Приклад тому - глава офісу президента України Андрій Богдан, який 1 серпня, після появи повідомлень в ЗМІ про відставку, продовжував жартувати в Facebook над Кличком, використовуючи матюки. Це - показовий епізод всієї політики Зеленського і дій його команди.

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