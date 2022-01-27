 Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на ″Південмаші″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші"

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав рапорт про відставку через вбивства військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Український військовий у Широкине

Український військовий у Широкине

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку у зв'язку з масову стрілянину на Південному машинобудівному заводі ("Південмаш") у Дніпрі, у четвер, 27 січня, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі.

Як повідомлялося, 27 січня вночі, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення.

(новина доповнюється)

Реклама

Докладно

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт

Рабин Гольдшмідт - про пам'ять та трагедію Голокосту

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю DW розповів про трагедію Голокосту й пам'ять.  

Німецьке газосховище Jemgum

Чи вистачить Німеччині запасів газу цієї зими

Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв газопостачання.  