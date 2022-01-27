Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші"

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку у зв'язку з масову стрілянину на Південному машинобудівному заводі ("Південмаш") у Дніпрі, у четвер, 27 січня, повідомляє агенція Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - заявив Балан на брифінгу в Дніпрі.

Як повідомлялося, 27 січня вночі, солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро отримали поранення.

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