 Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.04.2019

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Політика й суспільство

Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео)

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського ці люди опиняться у владі. Яка вона - команда Зе?

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Володимир Зеленський не раз запевняв, що його головна місія - привести в українську політику нових і порядних людей. Хто ж зрештою увійшов до його команди, тривалий час залишалося невідомим. Натомість серед радників фаворита перегонів фігурують чимало відомих облич, яких складно назвати новачками в українській політиці.

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Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Проте нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського частина з них перебереться до владних кабінетів. Хто ці люди?

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