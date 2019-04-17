Політика й суспільство

Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео)

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського ці люди опиняться у владі. Яка вона - команда Зе?

Лише у середині квітня команда кандидата в президенти Зеленського представила неповний список експертів у ключових галузях

Володимир Зеленський не раз запевняв, що його головна місія - привести в українську політику нових і порядних людей. Хто ж зрештою увійшов до його команди, тривалий час залишалося невідомим. Натомість серед радників фаворита перегонів фігурують чимало відомих облич, яких складно назвати новачками в українській політиці.

DW.COM