Команда Зеленського: хто всі ці люди? (відео)

Володимиру Зеленському не раз дорікали відсутністю команди. Нині з ним співпрацюють колишні урядовці, юристи та медійники. Не виключено, що у разі перемоги Зеленського ці люди опиняться у владі. Яка вона - команда Зе?
Лише у середині квітня команда кандидата в президенти Зеленського представила неповний список експертів у ключових галузях
Володимир Зеленський не раз запевняв, що його головна місія - привести в українську політику нових і порядних людей. Хто ж зрештою увійшов до його команди, тривалий час залишалося невідомим. Натомість серед радників фаворита перегонів фігурують чимало відомих облич, яких складно назвати новачками в українській політиці.
У цьогорічній президентській кампанії в Україні доля інтернету як джерела "чорнухи" зросла, але вплив телебачення у боротьбі із конкурентами залишається найбільшим, запевняють експерти. (16.04.2019)
У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах. (17.04.2019)
Ідеї кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, викладені в передвиборних програмах, багато в чому схожі. Найголовніше - вони часто стосуються сфер, на які президент не має впливу. (11.04.2019)