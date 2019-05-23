Команда Зеленського запустила проєкт LIFT з вакансіями та для пошуку ідей

Команда президента України Володимира Зеленського запустила проєкт під назвою LIFT для пошуку вакансій та пропонування ідей розвитку країни. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Команда Зеленського" у вівторок, 28 травня.

"Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - йдеться в дописі.

Автори проекту пишуть, що взяти участь можуть усі охочі, та обіцяють відбір без корупції й бюрократії.

На сайті проєкту LIFT можна шукати вакансії, пропонувати ідеї для розвитку країни, подавати резюме та презентувати власні проекти.

Станом на ранок 28 травня ініціатива працює в режимі бета-версії. На сайті поки що є інформація лише про одну вакансію - керівника проекту LIFT, проте кілька сотень користувачів вже надіслали через сайт свої резюме та пропозиції.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт цього проекту 23 травня під час виступу на форумі інтернет-діячів iForum у Києві, пише "Інтерфакс-Україна". Він також заявляв, що прагне втілити ідею "країни у смартфоні" й надолужити відставання України в розвитку електронного врядування.

Раніше в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) заявили, що інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського. В ЄБА застерегли, що подальші призначення на високі посади людей, наближених до бізнесмена Ігоря Коломойського, можуть спричинити відтік інвестицій.