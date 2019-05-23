 Команда Зеленського запусила проєкт LIFT з вакансіями та для пошуку ідей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Команда Зеленського запусила проєкт LIFT з вакансіями та для пошуку ідей

Ініціатива працює в режимі бета-версії. Станом на ранок 28 травня на сайті є інформація про одну вакансію - керівника проекту LIFT.

Володимир Зеленський перед інавгурацією

Команда президента України Володимира Зеленського запустила проєкт під назвою LIFT для пошуку вакансій та пропонування ідей розвитку країни. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Команда Зеленського" у вівторок, 28 травня.

"Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - йдеться в дописі.

Автори проекту пишуть, що взяти участь можуть усі охочі, та обіцяють відбір без корупції й бюрократії.

На сайті проєкту LIFT можна шукати вакансії, пропонувати ідеї для розвитку країни, подавати резюме та презентувати власні проекти.

Станом на ранок 28 травня ініціатива працює в режимі бета-версії. На сайті поки що є інформація лише про одну вакансію - керівника проекту LIFT, проте кілька сотень користувачів вже надіслали через сайт свої резюме та пропозиції.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт цього проекту 23 травня під час виступу на форумі інтернет-діячів iForum у Києві, пише "Інтерфакс-Україна". Він також заявляв, що прагне втілити ідею "країни у смартфоні" й надолужити відставання України в розвитку електронного врядування.

Раніше в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА) заявили, що інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського. В ЄБА застерегли, що подальші призначення на високі посади людей, наближених до бізнесмена Ігоря Коломойського, можуть спричинити відтік інвестицій.

DW.COM

Зеленський хоче створити "країну в смартфоні"

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прагне надолужити відставання країни в електронному урядуванні та створити "країну в смартфоні". (23.05.2019)  

Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій. (22.05.2019)  

Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України

Український олігарх Ігор Коломойський рекомендував президентові України Володимиру Зеленському не платити за боргами МВФ та брати приклад із Аргентини та Греції. DW з'ясувала, чому ця порада - не найкраща. (28.05.2019)  

Посилання в інтернеті

Проєкт LIFT

Також за темою

Ukraine Kiew - Stichwahl um Präsidentenamt in der Ukraine:

Зеленський хоче створити "країну в смартфоні" 23.05.2019

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прагне надолужити відставання країни в електронному урядуванні та створити "країну в смартфоні".

Реклама

Докладно

У попередньому складі Європарламенту було чимало друзів України (на фото - євродепутатка від Латвії Сандра Калнієте, березень 2014 року)

Чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Результати виборів до Європарламенту не становлять серйозного ризику для інтересів України.  

Ігор Коломойський

Про що змовчав Коломойський, коли радив дефолт

Український олігарх Коломойський рекомендує Зеленському оголосити дефолт за боргами МВФ. До чого це може призвести?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  