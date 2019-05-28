Коломойський і дефолт: які проблеми це потягне (відео)

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні слід оголосити дефолт, і наводить приклад Греції. Але дефолт не вирішить проблеми, а створить нові, вважають експерти.
Україні потрібно оголосити дефолт, рівняння на Грецію, вважає олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно провернувся в Україну. В інтерв'ю британській газеті Financial Times він заявив: "Ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція. Це приклад для України". Оголошення Україною дефолту не вирішить проблем, а створить нові, вважають експерти: від знецінення гривні до зростання цін на бензин і продукти.
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