 Коломойський і дефолт: які проблеми це потягне (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2019

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Політика й суспільство

Коломойський і дефолт: які проблеми це потягне (відео)

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні слід оголосити дефолт, і наводить приклад Греції. Але дефолт не вирішить проблеми, а створить нові, вважають експерти.

Karikatur von Sergey Elkin zu - Präsident der Ukraine Wolodymyr Selensky und Oligarch Ihor Kolomojsky.

Пропозиція дефолту, або навіщо Зеленському вороги, коли є Коломойський?

Україні потрібно оголосити дефолт, рівняння на Грецію, вважає олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно провернувся в Україну. В інтерв'ю британській газеті Financial Times він заявив: "Ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція. Це приклад для України". Оголошення Україною дефолту не вирішить проблем, а створить нові, вважають експерти: від знецінення гривні до зростання цін на бензин і продукти.  

 

DW.COM

Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України

Український олігарх Ігор Коломойський рекомендував президентові України Володимиру Зеленському не платити за боргами МВФ та брати приклад із Аргентини та Греції. DW з'ясувала, чому ця порада - не найкраща. (28.05.2019)  

Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах

Олігарх Ігор Коломойський "симпатизуватиме" на парламентських виборах в Україні всім, окрім "Блоку Петра Порошенка" та колишніх регіоналів. (27.05.2019)  

Коментар: Зеленський почав з жорсткого клінчу з Радою

Президентство Володимира Зеленського розпочалося з протистояння з Верховною Радою та урядом. Чи зможе він вийти з цієї битви без втрат, поки що незрозуміло, вважає Сергій Руденко. (20.05.2019)  

Коментар: Несистемний Зеленський проти системи Путіна

Господар Кремля може повторити помилку Порошенка - втягуючись в затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати смішним, вважає журналіст Сергій Руденко. (03.05.2019)  

Гроші МВФ для України: кредит останньої надії

Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Справи про незаконне збагачення: амністія для корупціонерів, дефолт - для України (28.02.2019)  

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Докладно

Russische Pässe für die Donbass-Bewohner

Чи витягнуть українці Росію з демографічної ями

Демографи про те, чи спричинить видача російських паспортів масову міграцію українців до Росії.  

Karikatur von Sergey Elkin zu - Präsident der Ukraine Wolodymyr Selensky und Oligarch Ihor Kolomojsky.

Коломойський і дефолт: які проблеми це потягне (відео)

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні слід оголосити дефолт, і наводить приклад Греції.  

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