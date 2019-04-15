Коломойський: Націоналізація "Приватбанку" визнана незаконною, бо Порошенко є моєю маріонеткою

Олігарх та колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський вважає, що чинна українська влада має відповісти за націоналізацію банку, якщо буде остаточно доведена її незаконність. Про це він заявив у четвер, 18 квітня, в інтерв'ю виданню "Економічна правда". "Якщо була неправильна націоналізація і ця позиція встоїть в судах вищих інстанцій, значить за це потрібно буде відповідати. Те що стосується шкоди ... Адже ми розуміємо, що Україна не багата країна і зараз їй вішати "тягара" на плечі - це важко. Ми створимо досить комфортні умови. Але нам важлива правда, перш за все", - сказав Коломойський.

Судове рішення про визнання націоналізації банку незаконною Коломойський пояснив тим, що президент України Петро Порошенко є його "маріонеткою": "Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед завершенням його повноважень буде виконувати все, що йому буде сказано. Він же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка. Робитиме все, що йому говорять. Щоб спокутувати свою провину".

Він наголосив, що Порошенко має визнати, що націоналізація "Приватбанку" була помилкою: "Судове рішення - це судове рішення. Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку. Завтра дебати, нехай скаже, що націоналізація - це помилка".

За його словами, Порошенко свого часу хотів отримати під свій контроль телеканал "1+1", тому вирішив націоналізувати "Приватбанк", оскільки у нього в заставі перебували акції продюсерської компанії "1+1 Продакшн". Коломойський також сказав, що може повернутися в Україну у випадку зміни президента. "Якщо Петро Олексійович принесе свої вибачення, може і раніше, ніж він піде з посади. А якщо ні, тоді вже після інавгурації, якщо буде новий президент", - сказав він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю DW у травні 2018 року Коломойський говорив, що метою Порошенка є придбання "1+1". Тоді ж він зазначав, що судові справи щодо "Приватбанку" в Україні йдуть "з перемінним успіхом, але на нашу користь".

Як повідомлялось, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли осаржити це рішення. Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".