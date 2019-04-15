 Коломойський: Націоналізація ″Приватбанку″ визнана незаконною, бо Порошенко є моєю маріонеткою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Коломойський: Націоналізація "Приватбанку" визнана незаконною, бо Порошенко є моєю маріонеткою

Український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "ЕП" заявив, що влада має відповісти за націоналізацію "Приватбанку", а президент Петро Порошенко - визнати, що вона була помилкою.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Олігарх та колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський вважає, що чинна українська влада має відповісти за націоналізацію банку, якщо буде остаточно доведена її незаконність. Про це він заявив у четвер, 18 квітня, в інтерв'ю виданню "Економічна правда". "Якщо була неправильна націоналізація і ця позиція встоїть в судах вищих інстанцій, значить за це потрібно буде відповідати. Те що стосується шкоди ... Адже ми розуміємо, що Україна не багата країна і зараз їй вішати "тягара" на плечі - це важко. Ми створимо досить комфортні умови. Але нам важлива правда, перш за все", - сказав Коломойський.

Судове рішення про визнання націоналізації банку незаконною Коломойський пояснив тим, що президент України Петро Порошенко є його "маріонеткою": "Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед завершенням його повноважень буде виконувати все, що йому буде сказано. Він же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка. Робитиме все, що йому говорять. Щоб спокутувати свою провину".

Він наголосив, що Порошенко має визнати, що націоналізація "Приватбанку" була помилкою: "Судове рішення - це судове рішення. Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку. Завтра дебати, нехай скаже, що націоналізація - це помилка".

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Претензії Коломойського на "Приватбанк" є ризиком дефолту та економічної кризи, заявив український президент. У Зеленського "маріонеткою" олігарха назвали самого Порошенка. (18.04.2019)

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про виведення ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участі держави і назвав його протиправним. (18.04.2019)

За його словами, Порошенко свого часу хотів отримати під свій контроль телеканал "1+1", тому вирішив націоналізувати "Приватбанк", оскільки у нього в заставі перебували акції продюсерської компанії "1+1 Продакшн". Коломойський також сказав, що може повернутися в Україну у випадку зміни президента. "Якщо Петро Олексійович принесе свої вибачення, може і раніше, ніж він піде з посади. А якщо ні, тоді вже після інавгурації, якщо буде новий президент", - сказав він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю DW у травні 2018 року Коломойський говорив, що метою Порошенка є придбання "1+1". Тоді ж він зазначав, що судові справи щодо "Приватбанку" в Україні йдуть "з перемінним успіхом, але на нашу користь".

Як повідомлялось, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли осаржити це рішення. Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".

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