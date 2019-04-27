 Коломойський вважає протистояння на Донбасі ″громадянським конфліктом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Коломойський вважає протистояння на Донбасі "громадянським конфліктом"

На думку українського олігарха Ігоря Коломойського, у гарячому конфлікті на Донбасі воюють "українці з українцями", а решта країни перебуває у фазі "холодного конфлікту".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що війна на Донбасі - це внутрішній громадянський конфлікт українців, де одну зі сторін протистояння підтримує Росія.

"Внутрішній громадянський конфлікт і внутрішня громадянська війна. Слава богу, що не вона поширилася на всю територію (України. - Ред.), але вона має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу у решті країни", - заявив Ігор Коломойський в інтерв'ю програмі журналістських розслідувань Bihus.Info, оприлюдненому в четвер, 2 травня.

На запитання журналістів, хто і з ким воює на Донбасі, Коломойський відповів: "українці з українцями".

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Постпред Німеччини в ООН Крістоф Гойсґен підкреслив, що російські солдати досі окупують Донбас і в Крим, тож заяви РФ про "внутрішній український конфлікт" неправдиві. (13.02.2019)

Як Дніпропетровську область вдалося вберегти від "ДНР" та "ЛНР", як колишні власники бачать історію з "Приватбанком" та чого домагається Петро Порошенко - в інтерв'ю Жанни Нємцової з бізнесменом Ігорем Коломойським. (16.05.2018)

Водночас Коломойський зазначив, що Росія підтримує одну сторону конфлікту і, якби не її участь, ситуація на Донбасі була би давно врегульована. "Спровокувала і організувала його (конфлікт - Ред.) Росія. З одного боку. А з іншого боку теж не все було благополучно", - зазначив бізнесмен, відповідаючи на запитання про те, хто винен у конфлікті на Сході України.

За даними ООН, унаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 осіб. Приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.

У лютому 2019 року в ООН наголошували, що понад 3,4 мільйона людей у зоні конфлікту мають труднощі з отриманням продуктів харчування, доступом до питної води, житла, медичних послуг та освіти.

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