 Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.12.2019

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Політика й суспільство

Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео)

Голова ПЦУ Епіфаній допустив можливість переходу на святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це в українському суспільстві?

Різдво у Києві (Reuters/V. Ogirenko)

Чи готові українці змінити дату святкування Різдва?

Уже третій рік 25 грудня в Україні - державний вихідний. Такі зміни в календарі влада пояснила тим, що приблизно третина усіх релігійних організацій в Україні святкують Різдво за григоріанським календарем. Тому, мовляв, необхідно забезпечити права цієї частини населення. Крім того, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня, зазначено в пояснювальній записці до законопроекту. Та хоча кількість прихильників цієї дати зростає, переважна більшість українців продовжують відзначати Різдво 7 січня. Чи може це змінитися?

 

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