Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео)

Голова ПЦУ Епіфаній допустив можливість переходу на святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це в українському суспільстві?
Уже третій рік 25 грудня в Україні - державний вихідний. Такі зміни в календарі влада пояснила тим, що приблизно третина усіх релігійних організацій в Україні святкують Різдво за григоріанським календарем. Тому, мовляв, необхідно забезпечити права цієї частини населення. Крім того, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня, зазначено в пояснювальній записці до законопроекту. Та хоча кількість прихильників цієї дати зростає, переважна більшість українців продовжують відзначати Різдво 7 січня. Чи може це змінитися?
Передріздвяний час у Німеччині супроводжується багатьма традиціями. Як саме німці святкують Різдво? Кореспондентка DW пояснює найважливіші і деякі маловідомі німецькі різдвяні звичаї. (20.12.2019)