Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео)

Уже третій рік 25 грудня в Україні - державний вихідний. Такі зміни в календарі влада пояснила тим, що приблизно третина усіх релігійних організацій в Україні святкують Різдво за григоріанським календарем. Тому, мовляв, необхідно забезпечити права цієї частини населення. Крім того, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня, зазначено в пояснювальній записці до законопроекту. Та хоча кількість прихильників цієї дати зростає, переважна більшість українців продовжують відзначати Різдво 7 січня. Чи може це змінитися?