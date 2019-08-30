Коли буде реформовано Службу безпеки України

Про необхідність реформування Служби безпеки України (СБУ) говорять уже давно. Передусім пропонується позбавити українську спецслужбу правоохоронних функцій з контролю за дотриманням законодавства у сфері економічних відносин. Реформування СБУ є, до речі, й однією з центральних рекомендацій європейських партнерів України.

Як зауважив у розмові з DW, директор Агенції з реформи сектору безпеки України Віктор Ягун спецслужбі слід залишити лише контроль за безпекою об'єктів критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, великі підприємства та транспортні споруди. "СБУ має вчиняти контррозвідувальні заходи із захисту державності, боротьби з тероризмом, охорони державної таємниці й захисту проти інформаційних диверсій та кібератак. Щодо управління "К" (Головне управління з боротьби з корупційними та економічними злочинами, - Ред.), то потрібна сепарація його правоохоронних функцій, які лишилися у спадок від КДБ, і їх слід передати іншим структурам", - вважає Ягун.

Обіцянки команди Зеленського

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського новий секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк ще 29 липня заявив про створення робочої групи з розробки закону про спецслужбу. "Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємося дуже швидко. Без реформування СБУ інші реформи абсолютно не матимуть сенсу. Тому що служба безпеки історично вбудована в багато процесів", - сказав Данилюк.

Олександр Данилюк: "Без реформування СБУ інші реформи абсолютно не матимуть сенсу"

Проте ця робоча група й досі не оприлюднила результату своєї роботи. А перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на запитання DW про терміни розгляду реформи СБУ відмовився давати будь-які прогнози. "Нічого не можу сказати, бо це вже не від нас залежить. Ліквідація управління "К" й інших економічних питань надзвичайно актуальна. Але я переконаний, що вона має йти паралельно з перезапуском антикорупційних органів і створення чи то служби фінансових розслідувань, чи ще чогось. Має бути єдиний орган, що займається фінансовими розслідуваннями. Ми до цього йдемо, проєкт вже внесений, будемо обговорювати", - сказав віцеспікер.

Альтернативні пропозиції

Тим часом депутати від опозиційної партії "Голос" 9 вересня провели пресконференцію, на якій оприлюднили власний проєкт закону з реформи спецслужби. Депутатка від Олександра Устінова нагадала, що ця реформа була записана в коаліційній угоді попереднього складу Верховної Ради, але жодних змін за останні 5 років так і не сталося. "СБУ залишилася єдиним органом, який не зазнав жодних реформ від часів Євромайдану", - заявила Устінова.

Співавтор законопроекту, секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав, що серцем реформи спецслужби має стати позбавлення її невластивих функцій. "Всередині СБУ є два крила: одне бореться з російською окупацією, тероризмом, провадить спецоперації, а інше чинить тиск на бізнес і заробляє собі гроші зловживанням службовим становищем", - сказав Костенко. На думку авторів законопроекту в СБУ, слід залишити і посили функції контррозвідки, а управління "К" розформувати, і передати його функції іншим правоохоронним органам.

Іван Баканов, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, а нині голова СБУ

Ще однією проблемою, що успадкувала СБУ від радянської системи, є надмірно роздуті штати службовців. За словами Віктора Ягуна, зараз їх нараховується більше 40 тисяч осіб, тоді як, наприклад, аналогічна спецслужба Великої Британії складається лише з 11 тисяч службовців. Причиною цього Ягун вважає радянську структуру СБУ з управліннями по всіх областях України, де працюють не лише оперативні працівники, а й власні господарчі структури і медслужби. "Має бути потужний центральний апарат і офіси представників СБУ на місцях, які відстежують ситуацію по регіонах. Це дозволить скоротити чисельність персоналу й посилити оперативно-розшукову роботу спецслужби", - переконаний Ягун.

Непріоритетна реформа

Опитані депутати від правлячої партії "Слуга народу" відмовляються коментувати ініціативи своїх опозиційних колег і громадських експертів. Вони стверджують, що ці законопроекти не є першочерговими, бо такими їх не визначив президент Зеленський.

Тим часом голова СБУ Іван Баканов 13 вересня виступив проти тиску спецслужби на бізнес, але заявив, що без повноважень СБУ у сфері боротьби з економічною злочинністю подолати тероризм і торгівлю наркотиками "в принципі неможливо".