Колишні "бранці печери" з Таїланду поїдуть до Аргентини

Члени шкільної футбольної команди "Дикі кабани" з Таїланду та їхній тренер, за порятунком яких із затопленої печери Тхам Луанг спостерігав увесь світ, вперше поїдуть за кордон у жовтні. Про це у п'ятницю, 28 вересня, повідомив речник уряду Таїланду, інформує агенція dpa.

Хлопчики та їхній тренер відвідають Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, що пройдуть у Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня. Після Аргентини колишні "бранці печери" також планують відвідати США, де у Нью-Йорку візьмуть участь у популярних телевізійних шоу.

Тайський уряд, котрий раніше заборонив пресі спілкування з врятованими дітьми і їхнім тренером, піклуючись про стан їхнього здоров'я, наприкінці серпня почав дозволяти короткі інтерв'ю врятованих для ЗМІ.

Нагадаємо, що 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через стихійну зливу і паводок вони були змушені втікати далі в печеру, заблукали і опинилися відрізаними від виходу. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав. Для звільнення "бранців печери" міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи.

На виведення всіх членів групи з печери знадобилося кілька днів. Щоб вибратися з печери, школярам довелося подолати під водою кілька кілометрів. Перехід таким шляхом становив непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів. Так, під час операції з порятунку загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але сам знепритомнів на зворотному шляху.

Під час виходу з печери кожного хлопця супроводжували двоє водолазів-професіоналів. Перед тим школярів навчили головним навичкам перебування під водою в акваланзі та азам плавання. Одразу після успішного порятунку влада Таїланду обмежила доступ ЗМІ до хлопців та їхніх родин. 18 липня колишніх "бранців печери" виписали з лікарні.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно запрошував врятованих на фінал Чемпіонату світу в Росії, однак тоді стан хлопців ще не дозволяв їм здійснити поїздку.