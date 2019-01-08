Колишній ізраїльський міністр опиниться за ґратами за шпигунство на користь Ірану

Колишній міністр енергетики Ізраїлю Гонен Сегев може бути засуджений до 11 років ув'язнення за шпигунство на користь Ірану. У середу, 9 січня, міністерство юстиції Ізраїлю повідомило, що Сегев визнав себе винним у передаванні інформації "ворогу" та пішов на угоду зі слідством. Досягнута між прокуратурою та захистом домовленість передбачає 11 років за ґратами та ще кілька років умовного покарання, повідомляє агентство dpa. Угоду ще повинен схвалити суд.

Сегев був арештований у травні 2018 року. У червні ізраїльська контррозвідка повідомила, що його обвинувачують у передаванні конфіденційних даних Тегерану. Йдеться про інформацію щодо енергоринку країни та чиновників, а також енергетичних об'єктів, які мають стосунок до національної безпеки країни.

За даними спецслужби, він вперше зустрівся із представниками іранської розвідки в іранському посольстві у Нігерії у 2012 році. Сегев також двічі відвідував Іран та зустрічався з іранськими агентами в інших країнах. Екс-міністр, який останні роки проживав у Нігерії, був переданий Ізраїлю у травні минулого року після того, як йому було відмовлено у в'їзді в Екваторіальну Гвінею через його кримінальне минуле.

Сегев, який обіймав посаду міністра енергетики у 1995-1996 роках, в 2005 році був засуджений до п'яти років в'язниці за спробу контрабанди 32 тисяч таблеток екстазі, покритих шоколадною оболонкою. Також він мав фальшивий дипломатичний паспорт.