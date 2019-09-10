 Колишній помічник Трампа про шпигуна у Кремлі: У житті перебіжчика немає гламуру | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 13.09.2019

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Світ

Колишній помічник Трампа про шпигуна у Кремлі: У житті перебіжчика немає гламуру

Колишній співробітник адміністрації президента РФ, якого вважають американським шпигуном, після викриття, схоже, втрапив у халепу. Про те, як складається життя розвідників після втечі - в інтерв'ю DW.

Штаб-квартира ЦРУ

Штаб-квартира ЦРУ в штаті Вірджинія, США

Американський шпигун у Росії, впродовж багатьох років працював на Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ), це, судячи з усього, колишній співробітник адміністрації президента Олег Смоленков. У Росії поки тільки підтверджують, що така людина справді працювала у Кремлі. Смоленкова вважали зниклим безвісти з 2017 року. Ймовірно, через загрозу викриття він втік або, як стверджує телеканал CNN, був евакуйований ЦРУ разом із родиною у США. На їх ім'я влітку 2018 року куплено будинок у штаті Вірджинія вартістю трохи менше мільйона доларів. Судячи зі слів сусідів, яких цитує газета The Times, жили Смоленкови замкнуто.

У перебіжчика з Росії, схоже, виникли неприємності відразу після перших повідомлень у пресі про його історію. До будинку Смоленкових стали навідуватись журналісти. Сусід росіян заявив The Times, що вони були вимушені покинути свій будинок. Держсекретар США Майк Помпео розкритикував повідомлення преси про цю історію, бо вони можуть призвести до загибелі людей. Про життя розвідників після втечі, DW поговорила з директором Міжнародного музею шпигунства у Вашингтоні Крісом Костою. З 2017 по 2018 він працював помічником президента США Дональда Трампа, очолював Національну раду безпеки з протидії тероризму.

Кріс Коста

Виконавчий директор Міжнародного музею шпигунства у Вашингтоні Кріс Коста

Співрозмовник каже, що "уважно стежить" за історією Смоленкова. Колишнього військового розвідника дивують, за його словами, багато подробиць, які поки що важко достеменно поясними: "У мене немає відомостей про цю справу з перших рук, але є досвід у подібних справах". Наприклад, він вважає дивним, що вірогідні шпигуни після втечі до США жили досить відкрито.

"Агенти завжди під захистом"

"Я не знаю подробиць, але уряд США напевно був би дуже обережним у питаннях надання захисту в тій чи іншій формі як від прямих спроб позбутись їх, так і чогось подібного", - сказав Коста у розмові з DW. Відомості про придбання будинку, ​​як з'ясували журналісти російського "Комерсанта", за бажання було легко виявити: вони були розміщені у розділі про нерухомість газети The Washington Post.

Смоленков, як припускають, був довіреною особою помічника президента РФ Юрія Ушакова (ліворуч)

Смоленков, як припускають, був довіреною особою помічника президента РФ Юрія Ушакова (ліворуч)

Чи міг куплений будинок бути приманкою для найманих вбивць? "Вкрай, вкрай малоймовірно", - вважає керівник Міжнародного музею шпигунства Коста: це було б як мінімум нетипово. Від конкретних оцінок він поки що утримується. Більшість опублікованих у пресі подробиць держсекретар Помпео назвав "змістовно неточними", звернув увагу Коста: "Цікаво, що він так говорить - думаю, що ми ще не знаємо всієї історії".

У США перебіжчиків поки що не чіпали

Чи був в історії міжнародного шпигунства зафіксований випадок, коли існували обґрунтовані підозри щодо КДБ або російських спецслужб у тому, що вони намагалися або вбили тих, кого вони вважають зрадниками, на території США? "Прекрасне запитання. Колишній генерал-майор КДБ Олег Калугін (який виїхав до США і якого у Росії звинувачують у державній зраді. - Ред.), який тісно пов'язаний з нашим музеєм, говорив мені, що ні радянські, ні російські спецслужби ніколи не робили спроб таких вбивств у Штатах".

DW.COM

За даними ЗМІ, колишній посадовець із найближчого оточення Путіна понад 10 років надавав ЦРУ інформацію про хід думок і накази російського президента. Агента довелося вивезти з Росії нібито через необачність Трампа. (10.09.2019)

Президент Росії Володимир Путін мав посвідчення східнонімецького міністерства державної безпеки. Документ знайшли в архіві "штазі" в Дрездені. (11.12.2018)

Перебіжчики досі відчували себе у відносній безпеці в США, але це не означає, що російські спецслужби не зроблять спроб ліквідувати неугодних їм людей у недалекому чи віддаленому майбутньому, обмовився Коста.

Більше не шпигун. Що далі?

Звичайна кар'єра американського інформатора, який перервав з тої чи іншої причини свою роботу за кордоном, виглядає так, розповів Коста: "Їм надають нове місце проживання в США або у Великобританії, і вони продовжують консультувати спецслужби, ґрунтуючись на своєму досвіді, якщо їм цікаво це і цікаво розпочати нове життя".
Чи часто перебіжчики живуть під вигаданими іменами, як заведено вважати? Коста відповідає ухильно, що, мовляв, жодної статистики з цього приводу немає. "Я не можу сказати, скільки людей отримали інші імена та ідентичність. Але я знав тих, хто веде відносно нормальне життя. Просто не під своїм ім'ям", - розповів Коста.

Олег Гордієвський

Ще один відомий перебіжчик: колишній офіцер КДБ і інформатор британської розвідки Олег Гордієвський

Вид великого будинку з шістьма спальнями у затишному районі цілком може викликати відчуття, що життя інформатора після того, як його вивели з гри, цілком благополучне. Це не зовсім так, каже Коста. За його словами, кілька років тому він організував у себе вдома зустріч колишніх співробітників розвідки: "У моїх очах це життя без гламуру. Так, тут кращий життєвий уклад, і нерідко колишні шпигуни тікають від авторитарних режимів. Але нове життя - це складно , важко і ставить перед вами постійні виклики".

Злети і падіння в історії шпигунства

Уявлення про розвідників часто занадто романтизовані, впевнений Коста: "Такі люди не завжди на висоті, у них є злети і падіння". Історія падіння для Кости - це доля Кіма Філбі, одного з керівників британської розвідки, який у середині двадцятого століття працював на СРСР і втік до Москви, де був змушений жити самотнім життям неприйнятого до кінця іноземця: "Його життя, про яке ми розповідаємо у нашому музеї, звелося до алкоголізму і відчуття, що він не є частиною системи". 

В історії шпигунства між Москвою і Вашингтоном історія Смоленкова займе своє місце, упевнений Кріс Коста, але навряд чи стане унікальною. "Ні, не думаю. Я думав і порівнював її з часами Джона Ф. Кеннеді. Згадав Олега Пеньковського. Він, полковник військової розвідки ГРУ, був особистим шпигуном Кеннеді, якщо хочете".

Секретні донесення Пеньковського клали прямо на стіл американському президентові, каже Коста. За допомогою Пеньковського американські і британські спецслужби змогли зрозуміти, наскільки далеко готовий зайти у Карибській кризі радянський лідер Микита Хрущов і оцінити реальну військову міць СРСР. "В ідеальному світі Пеньковський помітив би, що відносно нього працює контррозвідка. Але він зробив помилку". У 1963 році, незважаючи на свідчення і співпрацю зі слідством, Пеньковського розстріляли в СРСР за вироком суду.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

Журналісти вперше отримали доступ до нової штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини у Берліні. DW знайомить вас з найсекретнішою будівлею ФРН. (31.01.2018)  

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Штаб-квартира ЦРУ

"У житті перебіжчика немає гламуру"

Про те, як складається життя розвідників після втечі - в інтерв'ю DW.  

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