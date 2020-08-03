 Колишній король Іспанії Хуан Карлос І знайшовся в ОАЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2020

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Колишній король Іспанії Хуан Карлос І знайшовся в ОАЕ

Іспанська королівська сім'я каже, що колишній король Хуан Карлос І, який залишив Іспанію 3 серпня, з того часу знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Хуан Карлос І

Хуан Карлос І (фото з архіву)

Колишній іспанський король Хуан Карлос І, який зрікся престолу у 2014 році, зараз перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), повідомив у понеділок, 17 серпня, королівський двір Іспанії. "Його Величність Хуан Карлос повідомив, що 3 серпня він відправився в Об'єднані Арабські Емірати і саме там він в даний час перебуває", - йдеться в повідомленні, передає агентство AP.

Як повідомлялося, колишній король Іспанії Хуан Карлос І 3 серпня оголосив про намір залишити країну на період розслідування справи про корупцію та хабарництво.

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У своєму листі,  опублікованому на сайті королівської сім'ї, Хуан Карлос повідомив своєму синові, чинному королю Іспанії Феліпе VI, що він залишає Іспанію через "суспільні наслідків деяких епізодів свого минулого приватного життя.''

Як відомо, верховний суд Іспанії заявив про проведення розслідування для з'ясування ролі Хуана Карлоса І у корупційній справі, пов'язаній з будівництвом високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії. Органи юстиції здійснюють розслідування з 2018 року. У зв'язку з імунітетом, який мав колишній король до свого зречення престолу у 2014 році, розслідування щодо нього може здійснювати лише Верховний суд. Він має право розслідувати лише ті події, які відбулися після зречення Хуаном Карлосом престолу.

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Розслідування справи розпочалося у вересні 2018 року після того, як стало відомо, що колишня подруга Хауна Карлоса, Корінна цу Зайн-Віттґенштайн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) заявляла, що король отримав комісійні за будівництво іспанськими компаніями залізниці між Меккою та Мединою. У березні швейцарське видання Tribune de Geneve повідомило, що ще у 2008 році Хуан Карлос нібито міг отримати від Саудівської Аравії хабарів на 100 мільйонів доларів, які були зараховані на швейцарський рахунок, відкритий на ім'я його фонду.

Через свого адвоката 82-річний Хуан Карлос неодноразово відмовлявся коментувати ці обвинувачення.

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