Колишній король Іспанії Хуан Карлос І залишає країну

Колишній король Іспанії Хуан Карлос І у понеділок, 3 серпня, оголосив, що залишає країну. "Я повідомляю вам про своє обдумане рішення переїхати з Іспанії на цей період", - йдеться в листі колишнього монарха на ім'я його сина, нинішнього короля Іспанії Феліпе VI, розміщеному на сайті королівської родини.

Очевидно, що йдеться про період розслідування справи про корупцію та хабарництво. Як відомо, 8 червня Верховний суд Іспанії заявив про проведення розслідування для з'ясування ролі Хуана Карлоса І у корупційній справі, пов'язаній з будівництвом високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії. Органи юстиції здійснюють розслідування з 2018 року. У зв'язку з імунітетом, який мав колишній король до свого зречення престолу у 2014 році, розслідування щодо нього може здійснювати лише Верховний суд. Він має право розслідувати лише ті події, які відбулися після зречення Хуаном Карлосом престолу.

Розслідування справи розпочалося у вересні 2018 року після того, як стало відомо, що колишня подруга Хауна Карлоса, Корінна цу Зайн-Вітґенштейн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) заявляла, що король отримав комісійні у зв'язку з залізницею між Меккою та Мединою, побудованою іспанськими компаніями. У березні швейцарське видання Tribune de Geneve повідомило, що ще у 2008 році Хуан Карлос нібито міг отримати від Саудівської Аравії хабарів на 100 мільйонів доларів, які були зараховані на швейцарський рахунок, відкритий на ім'я його фонду.

Через свого адвоката 82-річний Хуан Карлос неодноразово відмовлявся коментувати ці обвинувачення.