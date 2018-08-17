 Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем′єром Пакистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем'єром Пакистану

Відомий у Пакистані спортсмен, а нині політик Імран Хан став новим прем'єр-міністром країни. Він очолюватиме уряд п'ять років.

Імран Хан очолить уряд Пакистану

Імран Хан очолить уряд Пакистану

Колишній відомий у Пакистані гравець у крикет, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан у п'ятницю, 17 серпня, був обраний прем'єр-міністром країни, інформує агенція AP.

За кандидатуру Хана проголосували 176 депутатів Національної асамблеї, а за його суперника від "Пакистанської мусульманської ліги" Шахбаза Шаріфа, брата колишнього прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа, віддали голоси 96 законодавців. Імран Хан очолюватиме уряд країни упродовж п'яти років.

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Утім, партії Імрана Хана не вистачить місць у парламенті для самостійного формування уряду. (27.07.2018)

Колишнього прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа разом із донькою затримали через звинувачення у корупції. Його було нещодавно заочно засуджено до десяти років ув'язнення. (14.07.2018)

Колись легенда крикету, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан оголосив про свою перемогу на парламентських виборах у Пакистані. (26.07.2018)

Партія Імрана Хана "Рух за справедливість" під час парламентських виборів в країні 25 липня перемогла у 109 з 272 виборчих округів. Утім, "Рухові за справедливість" забракло голосів для здобуття абсолютної більшості в парламенті. 

Нагадаємо, за результатами виборів партія, "Пакистанська мусульманська ліга" очолювана Навазом Шаріфом, здобула перемогу у 62 округах, "Пакистанська народна партія" сина екс-прем'єрки Пакистану Беназір Бхутто, Білавала Бхутто, стала лідером у 42-х округах країни.

Обидві ці партії заявили про порушення на виборах. Хан виступив за розслідування цих закидів і пообіцяв "об'єднати" країну. Імран Хан також заявив про свою готовність до переговорів з Індією задля вирішення довготривалої суперечки щодо Кашміру. Кашмір поділений між Індією, Пакистаном і Китаєм. Протистояння через контроль над територіями регіону вже тричі призводили до воєн між Пакистаном та Індією.

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Утім, партії Імрана Хана не вистачить місць у парламенті для самостійного формування уряду.

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