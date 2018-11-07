Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував відкриття проти нього кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Ця справа стосується того, що він нібито не виніс догану заступнику, повідомив експрокурор на своїй сторінці у Facebook ввечері середи, 16 жовтня.

Напередодні НАБУ повідомило, що провадження проти колишнього очільника ГПУ відкрито за статтею Кримінального кодексу України щодо зловживання владою або службовим становищем.

Справу було порушено ще 13 серпня поточного року. Підставою для цього стало рішення Солом'янського районного суду Києва, повідомляє НАБУ.

На початку жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) також відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем Луценком. Справу відкрито за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія. У своїй заяві Арахамія вказав, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх депутатів Верховної Ради й іншими особами, сприяв функціонуванню незаконного грального бізнесу в Україні. Луценко відкинув ці звинувачення.