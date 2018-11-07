 Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка, за його словами, через те що він не виніс догану заступнику.

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував відкриття проти нього кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Ця справа стосується того, що він нібито не виніс догану заступнику, повідомив експрокурор на своїй сторінці у Facebook ввечері середи, 16 жовтня.

DW.COM

Колишнього генпрокурора підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Провадження відкрито за рішенням суду у серпні 2019 року. (16.10.2019)

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Луценко ці обвинувачення відкидає. (01.10.2019)

Напередодні НАБУ повідомило, що провадження проти колишнього очільника ГПУ відкрито за статтею Кримінального кодексу України щодо зловживання владою або службовим становищем.

Справу було порушено ще 13 серпня поточного року. Підставою для цього стало рішення Солом'янського районного суду Києва, повідомляє НАБУ. 

На початку жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) також відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем Луценком. Справу відкрито за заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія. У своїй заяві Арахамія вказав, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх депутатів Верховної Ради й іншими особами, сприяв функціонуванню незаконного грального бізнесу в Україні. Луценко відкинув ці звинувачення.

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