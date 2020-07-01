 Колишній бос ″Формули-1″ став батьком у віці 89 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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Новини

Колишній бос "Формули-1" став батьком у віці 89 років

Четверту дитину та першого сина Берні Екклстоун назвав Ейс. Він - молодший за старшу доньку колишнього керівника "Формули-1" на 65 років.

Берні Екклстоун та його дружина Фабіана Флосі, 2014 рік

Берні Екклстоун та його дружина Фабіана Флосі, 2014 рік

Колишній бос "Формули-1" британець Берні Екклстоун у віці 89 років вчетверте став батьком. "У нас народився син, ми назвали його Ейс. Я так пишаюся", - сказав він в інтерв'ю швейцарському таблоїду Blick.

Дитина народилася у швейцарському місті Інтерлакені в середу, 1 липня. Дружині Екклстоуна Фабіані Флосі 44 роки. Хлопчик є першим сином Екклстоуна. Колишній бос "Формули-1" з дружиною-бразилійкою проживає на фермі поблизу Сан-Паулу, зазначає агентство новин dpa.

Екклстоун має трьох доньок з попередніх шлюбів та вже навіть правнуків. Його найстаршій доньці Деборі - 65 років, Тамарі - 36, а Петрі - 32.

Берні Екклстоун був керівником "Формули-1" протягом 40 років. Він пішов з посади в 2017 році, після того як контроль за королівськими автоперегонами перейшов до компанії Liberty Media. Раніше він зізнавався, що не хоче, щоб його майбутній син брав участь у перегонах. Нещодавно в інтерв'ю німецькому телеканалу Sport1 він сказав, що було б добре, якби його син став бізнесменом.

У жовтні Екклстоуну виповниться 90 років. 

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