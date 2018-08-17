 Колишній адвокат Трампа Коен визнав себе винним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Колишній адвокат Трампа Коен визнав себе винним

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення.

Майкл Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами

Майкл Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним у порушеннях законодавства щодо фінансування політичних кампаній, а також в ухилянні від сплати податків. Загалом Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення, серед яких більшість стосуються ухиляння від сплати податків.

DW.COM

Майкл Коен погодився співпрацювати з ФБР і має намір свідчити в суді. Екс-адвокат президента США Дональда Трампа готовий визнати себе винним за кількома пунктами обвинувачення, пишуть американські ЗМІ. (21.08.2018)

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал. (20.07.2018)

Окрім того, Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, за їхнє мовчання про це у розмірі 130 і 150 тисяч доларів. Як припускають ЗМІ, очевидно, йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та колишню модель журналу Playboy Карен МакДугал. За словами Коена, ця сплата була здійснена "з основною метою вплинути на вибори" на прохання "кандидата". Водночас Коен не назвав імені кандидата.

Раніше Трамп заперечував, що мав стосунки з Деніелс та МакДугал, однак його адвокат Руді Джуліані заявив, що сплату було здійснено, однак ця сплата нібито ніяк не стосується передвиборчої кампанії. Як повідомлялося, Федеральним бюро розслідувань у квітні під час обшуків у офісі Коена було вилучено записи його розмов з Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом Трампа під час цих розмов.

За словами судді, Коену загрожує до 65 років ув'язнення, однак завдяки своїм зізнанням він може сподіватися на менше покарання - до п'яти років і трьох місяців. Як повідомлялося раніше, екс-адвокат Трампа пішов на співпрацю зі слідством. Вирок у його справі оголосять 12 грудня.

Дивитись відео 01:52
Now live
01:52 хв

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018)

  • Історичний ранок

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Історичний ранок

    8 листопада 2016 року Європа засинала з відчуттям, що все буде "як раніше". Однак коли прокинулася, з'ясувалося, що переможцем президентських виборів у США став Дональд Трамп. Європейські політики не приховували своєї розгубленості від цієї перемоги.

  • Канада нас врятує

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    "Канада нас врятує"

    Розчарування після перемоги Дональда Трампа охопило і США. Деякі американці, які голосували проти цього кандидата від Республіканської партії, почали замислюватися про переїзд, приміром, до Канади. За даними ЗМІ, коли стало зрозуміло, що Трамп переміг, сайт міграційної служби Канади "завис" від надмірної кількості відвідувачів.

  • Дарт Вейдер або джедай?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Дарт Вейдер або джедай?

    20 січня 2017 року Дональд Трамп офіційно став 45-м президентом США. До його інавгурації ніхто не знав, чого очікувати від нового глави Білого дому.

  • Свобода у стилі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Свобода у стилі Трампа

    Сотні тисяч жінок вийшли на демонстрації на наступний день після інавгурації президента США, протестуючи проти його дискримінаційних висловлювань. Карикатурист Сергій Йолкін знає, як повинна виглядати статуя Свободи в уявленні Трампа.

  • Стіни Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Стіни Трампа

    "Я побудую велику стіну - і ніхто не будує стіни краще за мене, повірте", - заявив Дональд Трамп ще в червні 2015 року, коли вперше згадав про намір звести мур на кордоні з Мексикою. 25 січня 2017 року такий президентський указ було підписано. Слідом за ним новий глава Білого дому заборонив в'їзд до США громадянам з низки мусульманських країн.

  • Кнут замість пряника

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Кнут замість пряника

    Несподіваний поворот для Володимира Путіна - за місяць після інавгурації Дональда Трампа у Білому Домі заявили, що Росія має повернути Крим Україні. Сподівання російського президента рухнули.

  • Між двох вогнів

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Між двох вогнів

    До обрання Трампа Вашингтон мав славу надійного союзника ЄС. Але тепер Сполучені Штати, схоже, стали для Брюсселя не менш проблемним партнером, ніж Росія за Володимира Путіна. Глава фракції лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт на початку каденції нового американського лідера взагалі назвав його однією з трьох - разом із радикальним ісламом та очільником РФ - загроз, що підривають ЄС.

  • Нове алібі Трампа

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по авіабазі Асада у Сирії у квітні 2017 року стало складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях відносно Росії. Глава Білого дому заявив, що особисто схвалив цей наказ. Ракетна атака США стала відповіддю на ймовірну хімічну атаку з десятками цивільних жертв.

  • Трамп робить погоду

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Трамп робить погоду

    У червні 2017 Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької угоди, оскільки вона, на думку президента, не вигідна Вашингтону. Але вже на початку цього року американський лідер припустив, що США можуть повернутися назад, якщо вдасться досягнути кращої угоди. "Ми хочемо мати чисту воду, чисте повітря, але ми також хочемо мати конкурентоспроможний бізнес", - сказав він.

  • Чия кнопка більша?

    Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

    Чия кнопка більша?

    Протистояння між США та КНДР за президентства Дональда Трампа загострилося. На початку 2018 року глави держав посперечалися, хто володіє більшим ядерним потенціалом. Спочатку "ядерною кнопкою" похвалився Кім Чен Ин, а потім естафету перейняв Трамп: "Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює".

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Рік Трампа в карикатурах Сергія Йолкіна

Дональд Трамп - вже рік обіймає посаду президента США. Чим запам’ятався новий господар Білого дому за цей час - у карикатурах Сергія Йолкіна. (19.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Проплачена" зустріч Порошенка і Трампа: кому найбільше зашкодить скандал? (25.05.2018)  

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018)  

Також за темою

Michael Cohen

Екс-адвокат Дональда Трампа пішов на співпрацю зі слідством - ЗМІ 21.08.2018

Майкл Коен погодився співпрацювати з ФБР і має намір свідчити в суді. Екс-адвокат президента США Дональда Трампа готовий визнати себе винним за кількома пунктами обвинувачення, пишуть американські ЗМІ.

Karen Mcdougal - Playmate

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy 20.07.2018

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал.

Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ 27.07.2018

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами.

Докладно

Володимир Якунін

Навіщо Якунін отримав німецьку робочу візу

Екс-глава РЖД Володимир Якунін, який перебуває під санкціями США, отримав "блакитну карту" в ФРН. 

Ширина смуг у Німеччині варіюється від 2,75 до 3,5 метрів та залежить від типу дороги, кількості смуг, машинопотоку та типу транспорту

Чи справді вужчі дороги безпечніші - фактчек DW (відео)

Аби зменшити смертність у ДТП, Україна будуватиме вужчі дороги за європейськими стандартами. Чи справді в ЄС так само?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  