Колишня посолка США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі

Колишня посолка Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович дала свідчення у Палаті представників Конгресу США. У п'ятницю, 11 жовтня, екскерівниця американської дипмісії в Україні прибула до Конгресу США, щоб давати свідчення в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Свідчити Йованович доводиться одразу перед трьома комітетами Палати представників, а самі свідчення відбуваються за закритими дверима.

Дипломатка прийшла давати свідчення у справі імпічменту попри те, що ще 8 жовтня Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом у розслідуванні цієї справи.

Згідно з текстом промови Йованович, на яку посилається агентство AP, вона каже, що в травні цього року її "несподівано" викликали з Києва до Вашингтона. Причиною цього стала втрата довіри президента Трампа до неї, заявляє дипломатка. Так само Йованович стверджує, що президент Трамп чинив тиск на Державний департамент з метою домогтися її відставки з посади посолки США в Україні, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Трамп відкидає звинувачення.