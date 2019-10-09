 Колишня посолка США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Новини

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі

Колишня керівниця дипмісії Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович дала свідчення за зачиненими дверима перед трьома комітетами Палати представників в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа.

Марі Йованович

Марі Йованович

Колишня посолка Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович дала свідчення у Палаті представників Конгресу США. У п'ятницю, 11 жовтня, екскерівниця американської дипмісії в Україні прибула до Конгресу США, щоб давати свідчення в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

DW.COM

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та експосолка США в Україні Марі Йованович погодилися давати свідчення в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. (02.10.2019)

Посольство США в Україні повідомило, що посолка Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві. (18.05.2019)

Низка американських дипломатів, зокрема експосолка в Україні Йованович, свідчитимуть перед Конгресом у справі про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського. (07.10.2019)

Свідчити Йованович доводиться одразу перед трьома комітетами Палати представників, а самі свідчення відбуваються за закритими дверима.

Дипломатка прийшла давати свідчення у справі імпічменту попри те, що ще 8 жовтня Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом у розслідуванні цієї справи. 

Згідно з текстом промови Йованович, на яку посилається агентство AP, вона каже, що в травні цього року її "несподівано" викликали з Києва до Вашингтона. Причиною цього стала втрата довіри президента Трампа до неї, заявляє дипломатка. Так само Йованович стверджує, що президент Трамп чинив тиск на Державний департамент з метою домогтися її відставки з посади посолки США в Україні, зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Трамп відкидає звинувачення.

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