Колишнього охоронця концтабору можуть депортувати зі США до Німеччини

Сполучені Штати можуть депортувати громадянина Німеччини, який проживає у США і раніше служив охоронцем у концтаборі у 1945 році. Апеляційний орган з питань імміграції відхилив скаргу чоловіка проти депортації, яку суд призначив ще у лютому. Про це повідомило міністерство юстиції США у четвер, 19 листопада, передає інформагенція dpa.

Чоловік був "активним учасником однієї з найтемніших глав в історії людства", заявив представник Міграційної та митної правоохоронної служби США і наголосив, що США "не захищають воєнних злочинців".

За даними американських органів правосуддя, Фрідріх Карл Берґер (Friedrich Karl Berger) зізнався, що охороняв в'язнів у концтаборі поблизу міста Меппен у Нижній Саксонії, який був частиною структури гамбурзького концтабору Ноєнгамме.

Міністерство юстиції США не надало жодної інформації про вік чоловіка. Також незрозуміло, скільки часу він прожив у США та коли його збираються депортувати.

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У мотивувальній частині вироку зазначається, що у цьому таборі були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, французи та політичні в'язні. Вони жили в "жахливих" умовах і повинні були працювати "до знемоги і смерті".

Чоловік охороняв полонених у березні 1945 року під час маршу полонених до гамбурзького концтабору Ноєнгамме після ліквідації табору у Меппені. Близько 70 ув'язнених померли "в нелюдських умовах", вказали в американському суді.

Ноєнгамме у Гамбурзі був найбільшим концтабором у північно-західній частині Німеччини з 1938 по 1945 роки, зазначається на сторінці меморіалу концтабору. Всього понад сто тисяч людей з усієї Європи були ув'язнені у головному таборі та ще у понад 85 підтаборах, які належали до його структури. Понад 42 тисячі ув'язнених загинули.