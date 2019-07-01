Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту

Суд у Судані засудив колишнього багаторічного президента цієї африканської країни Омара аль-Башира до двох років домашнього арешту. Під час судових слухань у суботу, 14 грудня, аль-Башира визнали винним у корупції, а саме в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії. Ці гроші аль-Башир отримав за кілька місяців після його повалення, визнали в суді, передає агенція новин AFP.

Як повідомлялося, Судан входить до очолюваної Саудівською Аравією військової коаліції, що протистоїть руху "Ансар Аллах" відомого як хусити в Ємені.

Нагадаємо, Омара аль-Башира було усунуто від влади 12 квітня внаслідок військового перевороту. Згодом він опинився у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак очільники акцій протесту, спрямованих проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу й закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня Військова рада наказала розігнати наметовий табір опозиції в Хартумі, під час чого загинули понад 130 людей. Опозиція тоді почала масштабну акцію громадянської непокори.

Пізніше правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. 17 серпня сторони урочисто підписали конституційну декларацію.

5 вересня новий прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок представив склад нового уряду країни.