 Колесниковій висунули звинувачення у заподіянні шкоди нацбезпеці Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Новини

Колесниковій висунули звинувачення у заподіянні шкоди нацбезпеці Білорусі

Слідчі Білорусі звинувачують Марію Колесникову у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі. Опозиціонерку, яку спочатку хотіли вивезти з Білорусі, утримують під вартою.

Марія Колесникова

Марія Колесникова

Слідство Білорусі у середу, 16 вересня, висунуло офіційне звинувачення опозиціонерці Марії Колесниковій. "Слідчі сьогодні пред'явили Марії Колесниковій звинувачення за ст.361 (заклики до дій, спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі інтернет) КК РБ", - йдеться у повідомленні слідчого комітету країни. Там додали, що опозиціонерка утримується під вартою, а розслідування триває.

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Нагадаємо, 7 вересня членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов перестали виходити на зв'язок. Наступного дня держагентство БелТА повідомило, що Колесникову затримали нібито під час спроби незаконного перетину держкордону з Україною. У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової і повідомили, що Родненков і Кравцов змогли покинути республіку і опинитися в Україні.

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Пізніше того ж дня Родненков і Кравцов дали пресконференцію в Києві і розповіли, що Колесникову силовики намагалися силоміць вивезти з Білорусі. Вони повідомили, що Колесникова розірвала свій паспорт і таким чином унеможливила своє вислання за межі Білорусі.

Пізніше стало відомо, що Колесникова заарештована і перебуває в мінському СІЗО № 1. Як повідомила її адвокатка, Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади.

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