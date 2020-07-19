Колективного імунітету немає. І до винаходу вакцини від COVID-19 не буде?

"Концепцію колективного імунітету можна вважати проваленою". "Виробити у суспільстві колективний імунітет де-факто неможливо". Ці майже ідентичні заяви прозвучали від політиків одночасно у Німеччині та Південній Кореї. Категоричність висловлювань свідчить про те, що в обох країнах, які досі успішніше за багатьох інших боролися з коронавірусом, відбулася суттєва переоцінка методів боротьби з пандемією та шансів на успіх.

Дослідження King's College: Імунна відповідь швидко зникає

Щоправда, у Берліні та в Сеулі від самого початку не робили ставку на швидку появу колективного імунітету до COVID-19 завдяки великій кількості тих, що перехворіли. Цієї концепції певний час дотримувались у Лондоні та до певної міри в Стокгольмі. Але можливість появи масової нечутливості до інфекції разом із її поширенням і не виключали. Відлунням такого підходу стала, до прикладу, відома фраза канцлерки ФРН Анґели Меркель, яка заявила в середині березня із посиланням на епідеміологів, що захворіти можуть до 70 відсотків населення.

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Але тоді наука ще дуже мало знала про особливості нового підступного вірусу. А ці знання накопичуються практично з кожним тижнем, і останнім часом примножуються ознаки того, що у інфікованих SARS-CoV-2 не з'являвся тривалий імунітет. Іншими словами, вони ризикують, що захворіватимуть знову і знову.

Науковці лондонського King's College, які з березня по червень спостерігали за понад 90 пацієнтами, встановили, що концентрація антитіл у крові інфікованих досягала максимуму за три тижні після появи перших симптомів захворювання, а потім швидко, навіть стрімко падала. На піку захворювання близько 60 відсотків мали сильну імунну відповідь, яку три місяці потому виявляли лише у 17 відсотків.

Карл Лаутербах: Люди, що перенесли COVID-19, потрапляють до групи ризику

Саме це дослідження підштовхнуло німецького політика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) оголосити 13 липня у Twitter фактичний провал концепції колективного імунітету. Його заяву процитували багато німецьких ЗМІ, оскільки колишній лікар, якого вважали кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я, є провідним експертом з медичних питань у парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а вона входить до правлячої у ФРН коаліції.

Карл Лаутербах, колись лікар, а нині - депутат Бундестагу

На думку Лаутербаха, висновки британських науковців "не означають, що за кілька місяців немає узагалі жодного імунітету, але він, імовірно, буде неповним". Тому існує небезпека повторних заражень, "причому ускладнення після першої інфекції можуть погіршити перебіг другої. Тож той, що один раз перехворів, потрапляє до групи ризику", - попередив експерт. А це вже повна протилежність до колективного імунітету.

Карл Лаутербах відреагував саме на публікацію британських науковців, хоча міг послатися і на спостереження лікарів мюнхенської клініки Швабінґ, у якій в січні лікувалися і відтоді під спостереженням перші в Німеччині пацієнти з коронавірусом.

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"Під час спеціального тесту, проведення якого можливе лише у лабораторії з підвищеними умовами безпеки, ми спостерігали зниження кількості так званих нейтралізуючих антитіл у чотирьох з дев'яти пацієнтів", - розповів головний лікар відділення інфекційних захворювань клініки Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

Антитіл у крові жителів Південної Кореї не виявили

Якщо у Німеччині концепцію колективного імунітету поки публічно поховав нехай і цілком авторитетний, але все ж окремий політик, то у Південній Кореї, де вже не раз фіксували повторні захворювання, це зробили на офіційному урядовому рівні. 12 липня на пресконференції в Сеулі міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху, відповідно по повідомлення медіакомпанії КВС, оголосив, що виробити в південнокорейському суспільстві популяційний імунітет де-факто неможливо.

Протиепідемічні заходи у південнокорейських школах

Він посилався на дослідження, у якому взяли участь 3 055 жителів країни, а антитіла виявили лише у одного. Міністр зробив із цього висновок, що розраховувати на появу колективного імунітету при розробці стратегії боротьби з коронавірусом безглуздо. Замість цього варто готуватися до того, що пандемія COVID-19 триватиме ще рік-два, до винаходу ефективної вакцини.

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Увесь цей час доведеться постійно стримувати поширення інфекції, попередив Пак Нин Ху. Тому суспільству, звернувся він до громадян, необхідно досягти гармонійного балансу між повсякденням та протиепідемічними заходами та визнати, що співіснування з вірусом - це тепер нова форма, нова культура суспільного життя.

"Небезпечна концепція колективного імунітету"

Карл Лаутербах теж чекає на появу ефективної вакцини, але припускає, що її дія виявиться нетривалою. У такому випадку, вважає він, доведеться регулярно робити щеплення. Цього не виключає і Кеті Дурс, провідна авторка досліджень King's College.

Багато британців досі легковажно ставляться до небезпеки коронавірусу

Поки вакцини немає, вирішального значення, підкреслює Карл Лаутербах, набувають заходи запобігання інфекції, зокрема серед молоді. Їхня доля непокоїть і вірусолога з Кембриджського університету Джонатана Хіні.

Частина жителів Великобританії, особливо серед молоді, "легковажно захворіла, оскільки вважала, що сприяє таким чином формуванню колективного імунітету", - розповідає вчений. "Я не втомлююсь повторювати, - цитує Хіні видання Business Insider, - що нічого доброго в тому, щоб заразитися цим вірусом, немає". Дослідження King's College Джонатан Хіні називає "ще одним цвяхом в труну небезпечної концепції колективного імунітету".