 Колективного імунітету немає. І до винаходу вакцини від COVID-19 не буде? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.07.2020

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Європа

Колективного імунітету немає. І до винаходу вакцини від COVID-19 не буде?

Зростання кількості людей, які перехворіли на коронавірус, не зупинить пандемії. У Німеччині та Південній Кореї після нових досліджень на антитіла поховали популярну концепцію боротьби із SARS-CoV-2.

Концентрація антитіл у крові тих, хто перехворів на COVID-19, стрімко знижується

Концентрація антитіл у крові тих, хто перехворів на COVID-19, стрімко знижується

"Концепцію колективного імунітету можна вважати проваленою". "Виробити у суспільстві колективний імунітет де-факто неможливо". Ці майже ідентичні заяви прозвучали від політиків одночасно у Німеччині та Південній Кореї. Категоричність висловлювань свідчить про те, що в обох країнах, які досі успішніше за багатьох інших боролися з коронавірусом, відбулася суттєва переоцінка методів боротьби з пандемією та шансів на успіх.

Дослідження King's College: Імунна відповідь швидко зникає

Щоправда, у Берліні та в Сеулі від самого початку не робили ставку на швидку появу колективного імунітету до COVID-19 завдяки великій кількості тих, що перехворіли. Цієї концепції певний час дотримувались у Лондоні та до певної міри в Стокгольмі. Але можливість появи масової нечутливості до інфекції разом із її поширенням і не виключали. Відлунням такого підходу стала, до прикладу, відома фраза канцлерки ФРН Анґели Меркель, яка заявила в середині березня із посиланням на епідеміологів, що захворіти можуть до 70 відсотків населення. 

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Але тоді наука ще дуже мало знала про особливості нового підступного вірусу. А ці знання накопичуються практично з кожним тижнем, і останнім часом примножуються ознаки того, що у інфікованих SARS-CoV-2 не з'являвся тривалий імунітет. Іншими словами, вони ризикують, що захворіватимуть знову і знову.

Науковці лондонського King's College, які з березня по червень спостерігали за понад 90 пацієнтами, встановили, що концентрація антитіл у крові інфікованих досягала максимуму за три тижні після появи перших симптомів захворювання, а потім швидко, навіть стрімко падала. На піку захворювання близько 60 відсотків мали сильну імунну відповідь, яку три місяці потому виявляли лише у 17 відсотків.

Карл Лаутербах: Люди, що перенесли COVID-19, потрапляють до групи ризику

Саме це дослідження підштовхнуло німецького політика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) оголосити 13 липня у Twitter фактичний провал концепції колективного імунітету. Його заяву процитували багато німецьких ЗМІ, оскільки колишній лікар, якого вважали кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я, є провідним експертом з медичних питань у парламентській фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а вона входить до правлячої у ФРН коаліції.

Карл Лаутербах, колись лікар, а нині - депутат Бундестагу

Карл Лаутербах, колись лікар, а нині - депутат Бундестагу

На думку Лаутербаха, висновки британських науковців "не означають, що за кілька місяців немає узагалі жодного імунітету, але він, імовірно, буде неповним". Тому існує небезпека повторних заражень, "причому ускладнення після першої інфекції можуть погіршити перебіг другої. Тож той, що один раз перехворів, потрапляє до групи ризику", - попередив експерт. А це вже повна протилежність до колективного імунітету.

Карл Лаутербах відреагував саме на публікацію британських науковців, хоча міг послатися і на спостереження лікарів мюнхенської клініки Швабінґ, у якій в січні лікувалися і відтоді під спостереженням перші в Німеччині пацієнти з коронавірусом.

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"Під час спеціального тесту, проведення якого можливе лише у лабораторії з підвищеними умовами безпеки, ми спостерігали зниження кількості так званих нейтралізуючих антитіл у чотирьох з дев'яти пацієнтів", - розповів головний лікар відділення інфекційних захворювань клініки Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).

Антитіл у крові жителів Південної Кореї не виявили

Якщо у Німеччині концепцію колективного імунітету поки публічно поховав нехай і цілком авторитетний, але все ж окремий політик, то у Південній Кореї, де вже не раз фіксували повторні захворювання, це зробили на офіційному урядовому рівні. 12 липня на пресконференції в Сеулі міністр охорони здоров'я Пак Нин Ху, відповідно по повідомлення медіакомпанії КВС, оголосив, що виробити в південнокорейському суспільстві популяційний імунітет де-факто неможливо.

Протиепідемічні заходи у південнокорейських школах

Протиепідемічні заходи у південнокорейських школах

Він посилався на дослідження, у якому взяли участь 3 055 жителів країни, а антитіла виявили лише у одного. Міністр зробив із цього висновок, що розраховувати на появу колективного імунітету при розробці стратегії боротьби з коронавірусом безглуздо. Замість цього варто готуватися до того, що пандемія COVID-19 триватиме ще рік-два, до винаходу ефективної вакцини.

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Увесь цей час доведеться постійно стримувати поширення інфекції, попередив Пак Нин Ху. Тому суспільству, звернувся він до громадян, необхідно досягти гармонійного балансу між повсякденням та протиепідемічними заходами та визнати, що співіснування з вірусом - це тепер нова форма, нова культура суспільного життя.

"Небезпечна концепція колективного імунітету"

Карл Лаутербах теж чекає на появу ефективної вакцини, але припускає, що її дія виявиться нетривалою. У такому випадку, вважає він, доведеться регулярно робити щеплення. Цього не виключає і Кеті Дурс, провідна авторка досліджень King's College.

Багато британців досі легковажно ставляться до небезпеки коронавірусу

Багато британців досі легковажно ставляться до небезпеки коронавірусу

Поки вакцини немає, вирішального значення, підкреслює Карл Лаутербах, набувають заходи запобігання інфекції, зокрема серед молоді. Їхня доля непокоїть і вірусолога з Кембриджського університету Джонатана Хіні.

Частина жителів Великобританії, особливо серед молоді, "легковажно захворіла, оскільки вважала, що сприяє таким чином формуванню колективного імунітету", - розповідає вчений. "Я не втомлююсь повторювати, - цитує Хіні видання Business Insider, - що нічого доброго в тому, щоб заразитися цим вірусом, немає". Дослідження King's College Джонатан Хіні називає "ще одним цвяхом в труну небезпечної концепції колективного імунітету".

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


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