Колективний бюджет НАТО: до 2021 року долі CША і Німеччини зрівняються

У НАТО погодили нову формулу формування колективного бюджету Альянсу, за якою частки більшості європейських членів та Канади збільшуватимуться, а США - знижуватиметься. Про це з посиланням на речницю НАТО у четвер, 28 листопада, повідомляє dpa. Остаточно рішення мають ухвалити на саміті НАТО лідери країн-членів.

Згідно з повідомленням, до 2021 року частка Німеччини має збільшитись з 14,8 до 16,35 відсотка, натомість доля США знизитись з 22,1 до 16,35 відсотка. Таким чином, очікується, що обидві країни робитимуть однакові внески у колективний бюджет Північноатлантичного альянсу. Решта 67 відсотків розподіляться серед інших членів Альянсу в залежності від їхніх ВВП.

Водночас, як запевняє неназване джерело зі сфери оборони США, заощаджені Вашингтоном кошти підуть на фінансування інших військових та безпекових зусиль США в Європі, зокрема на програми в Україні та Грузії. Як зазначає CNN, напередодні 70-річчя Альянсу цей крок США є радше символічним, оскільки "прямий бюджет НАТО порівняно невеликий - близько 2,5 мільярда доларів". Мають місце ще оборонні бюджети які, згідно з рекомендаціями НАТО, повинні становити 2 відсотки від ВВП країни-члена Альянсу.

Рішення про формування колективного бюджету НАТО погодили 28 членів Альянсу, проти висловилась Франція. Представник Парижа зауважив, що це питання нині є другорядним і ухвалюється лише на догоду президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist президент Франції Еммануель Макрон заявив, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не погодилась із думкою Макрона щодо НАТО. "Французький президент обрав жорсткі слова. Я так співпрацю з НАТО не бачу", - пояснила Меркель і додала, що з німецької точки зору трансатлантичне партнерство є незамінним. До її думки приєдналися президенти Польщі та Литви.

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