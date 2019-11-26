 Колективний бюджет НАТО: до 2021 року долі CША і Німеччини зрівняються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Колективний бюджет НАТО: до 2021 року долі CША і Німеччини зрівняються

В НАТО погодили нову формулу розподілу внесків, за якою доля США зменшиться, а ФРН - зросте до 16,35 відсотка. У США обіцяють, що з утвореної різниці фінансуватимуть програми в Україні та Грузії.

США скоротить свій внесок в один з бюджетів НАТО, а ФРН і інші країни, навпаки, його підвищать

США скоротить свій внесок в один з бюджетів НАТО, а ФРН і інші країни, навпаки, його підвищать

У НАТО погодили нову формулу формування колективного бюджету Альянсу, за якою частки більшості європейських членів та Канади збільшуватимуться, а США - знижуватиметься. Про це з посиланням на речницю НАТО у четвер, 28 листопада, повідомляє dpa. Остаточно рішення мають ухвалити на саміті НАТО лідери країн-членів.

Згідно з повідомленням, до 2021 року частка Німеччини має збільшитись з 14,8 до 16,35 відсотка, натомість доля США знизитись з 22,1 до 16,35 відсотка. Таким чином, очікується, що обидві країни робитимуть однакові внески у колективний бюджет Північноатлантичного альянсу. Решта 67 відсотків розподіляться серед інших членів Альянсу в залежності від їхніх ВВП. 

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Коли французький президент Еммануель Макрон сказав, що НАТО зараз в комі, він обрав жорсткі слова, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель. (07.11.2019)

Президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа та Анджей Дуда відхилили критику французького лідера Еммануеля Макрона щодо "коми НАТО". Вони наголосили на життєздатності альянсу та застерегли від розколу у ньому. (22.11.2019)

Німеччина - друга країна у світі після Японії за кількістю розміщених за кордоном американських солдатів. Трамп погрожує зменшити військовий контингент через небажання Берліна збільшувати витрати на оборону. (09.08.2019)

Водночас, як запевняє неназване джерело зі сфери оборони США, заощаджені Вашингтоном кошти підуть на фінансування інших військових та безпекових зусиль США в Європі, зокрема на програми в Україні та Грузії. Як зазначає CNN, напередодні 70-річчя Альянсу цей крок США є радше символічним, оскільки "прямий бюджет НАТО порівняно невеликий - близько 2,5 мільярда доларів". Мають місце ще оборонні бюджети які, згідно з рекомендаціями НАТО, повинні становити 2 відсотки від ВВП країни-члена Альянсу.

Рішення про формування колективного бюджету НАТО погодили 28 членів Альянсу, проти висловилась Франція. Представник Парижа зауважив, що це питання нині є другорядним і ухвалюється лише на догоду президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist президент Франції Еммануель Макрон заявив, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не погодилась із думкою Макрона щодо НАТО. "Французький президент обрав жорсткі слова. Я так співпрацю з НАТО не бачу", - пояснила Меркель і додала, що з німецької точки зору трансатлантичне партнерство є незамінним. До її думки приєдналися президенти Польщі та Литви

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