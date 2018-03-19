Кожен четвертий верстат у Німеччині вже підключений до інтернету

Що таке Індустрія 4.0? Якщо гранично просто, то це промислове виробництво, при якому автоматизовані, цифрові верстати і машини управляються через інтернет і взаємодіють між собою. Тож підключення заводського обладнання до всесвітньої мережі є неодмінною умовою і водночас ознакою "четвертої промислової революції" - або, вживаючи дедалі популярніший термін, "розумної фабрики".

На інновації підуть 5 відсотків річної виручки

Сьогодні в обробній промисловості Німеччини у середньому кожен четвертий верстат або машина підключені до інтернету. Понад те, на кожному десятому підприємстві у ФРН вже понад половини засобів виробництва мають вихід у мережу. Про це свідчить опитування, проведене на замовлення німецького об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom.

У ньому брали участь виконавчі директори та інші топ-менеджери 555 підприємств обробної промисловості з кількістю працівників понад 100 осіб. Публікація результатів телефонного опитування була приурочена до відкриття 1 квітня Ганноверського ярмарку, головними темами якого стали цього року Індустрія 4.0, штучний інтелект (ШІ) і машинне навчання.

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Загалом за рік, зазначається у повідомленні Bitkom, частка підприємств, які не вважають Індустрію 4.0 важливою для себе темою і не збираються у найближчому майбутньому нею займатися, скоротилася на дві третини і становить тепер лише 3 відсотки. Водночас понад половина (53 відсотків) опитаних фірм вже впровадила у себе на виробництві відповідні технології, а 21 відсоток це конкретно запланував. "Три з чотирьох підприємств вже на шляху в Індустрію 4.0", - підсумовує Bitkom. При цьому опитані фірми мають намір інвестувати цього року у придбання і впровадження відповідних технологій приблизно 5 відсотків своєї річної виручки.

Для чого потрібен на виробництві штучний інтелект

Одночасно 12 відсотків німецьких промислових підприємств вже використовують на виробництві штучний інтелект, чи то роботів, які самостійно вирішують певні завдання і передають свої знання іншим машинам, або системи ШІ, які інструктують техніків під час ремонтних робіт.

Штучний інтелект у стрімкому темпі завойовує фабрики і стає основою постійного поліпшення виробничого процесу. Він має потенціал зробити революцію в промисловості", - зазначив, коментуючи результати опитування, голова Bitkom Ахім Берг (Achim Berg).

Впровадження штучного інтелекту забезпечує зростання продуктивності праці, вважають 47 відсотків опитаних топ-менеджерів, допомагає своєчасно розпізнавати дефекти і завдяки цьому скорочувати час простою обладнання (39 відсотки), а також оптимізувати виробничі процеси (33 відсотки). Лише 19 відсотків вказали, що ШІ дозволяє скорочувати витрати, наприклад, на персонал.

Цифрова компетентність потрібна сьогодні кожному працівнику

Навпаки - опитаних, швидше, турбує брак персоналу. З тих підприємств, що вже використовують технології Індустрії 4.0 або планують їх застосовувати, кожне третє (31 відсоток) торік збільшило штат, а 27 відсотків мають намір зробити це цього року. Проте, дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці Німеччини настільки загострився, зазначає Bitkom, що 55 відсотків фірм вже доводилося відмовлятися від впровадження тих чи інших технічних рішень.

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У зв'язку з цим різко зростає необхідність підвищувати кваліфікацію наявного персоналу. 49 відсотків опитаних фірм займалися цим торік, 53 відсотки візьмуться за перенавчання у нинішньому. Ахім Берг підкреслив, що "без компетентних у цифровій сфері співробітниць і співробітників дигіталізація не вийде".

За його словами, у ситуації, коли дедалі більше процесів беруть на себе машини, роботи і комп'ютери, підприємству потрібні зовсім не тільки IT-фахівці. "Цифровою компетентністю повинні володіти сьогодні всі, оскільки вона необхідна при виконанні вже найпростіших, буденних робіт", - підкреслив глава Bitkom.

Завдання нової промислової політики

На думку опитаних, Німеччина за рівнем розвитку Індустрії 4.0 посідає зараз друге місце у світі після США і перед Японією. 29 відсотків вважають, що у 2030 році ФРН стане світовим лідером у цій галузі, хоча конкурувати зі Сполученими Штатами, а також з Китаєм буде нелегко. "Шанси величезні. Для бідної ресурсами і багатої ноу-хау Німеччини дигіталізація - найкраще, що могло статися", - переконаний Ахім Берг. За його словами, гасло дня: "Дійте!".

Від німецького уряду опитані чекають, перш за все, прискореного і повсюдного впровадження широкосмугового інтернету (80 відсотків), допомоги при пошуку кваліфікованих кадрів (67 відсотків) і реалістичної у сфері захисту особистих даних (56 відсотків). Класична промислова політика за умов надзвичайно швидкого впровадження інновацій, характерного для Індустрії 4.0, неефективна. Три чверті опитаних фірм зажадали принципово нової індустріальної політики. "Політики не повинні безпосередньо втручатися в процеси, але цілеспрямовано їх підтримувати", - підкреслив голова Bitkom Ахім Берг. "Держава ніколи не повинна вважати, що вона краще за підприємців знає, що потрібно робити", - заявила, у свою чергу, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на урочистому відкритті Ганноверського ярмарку.

Вона згодна: для того, щоб не відстати від США і Китаю у таких галузях, як штучний інтелект, необхідний новий тип промислової політики, причому на рівні всього Євросоюзу. "Поки я не до кінця впевнена, що ми вже маємо ті передумови, які потрібні, щоби грати на світовому рівні", - підкреслила Меркель в Ганновері.