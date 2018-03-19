 Кожен четвертий верстат у Німеччині вже підключений до інтернету | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Кожен четвертий верстат у Німеччині вже підключений до інтернету

Індустрія 4.0 стала реальністю. У ФРН дедалі більше "розумних фабрик", що використовують у промисловості штучний інтелект, свідчить опитування галузевого об'єднання Bitkom.

Ганноверський ярмарок-2019

Ганноверський ярмарок-2019: Bosch демонструє "розумну фабрику" із рухомою технікою

Що таке Індустрія 4.0? Якщо гранично просто, то це промислове виробництво, при якому автоматизовані, цифрові верстати і машини управляються через інтернет і взаємодіють між собою. Тож підключення заводського обладнання до всесвітньої мережі є неодмінною умовою і водночас ознакою "четвертої промислової революції" - або, вживаючи дедалі популярніший термін, "розумної фабрики".

На інновації підуть 5 відсотків річної виручки

Сьогодні в обробній промисловості Німеччини у середньому кожен четвертий верстат або машина підключені до інтернету. Понад те, на кожному десятому підприємстві у ФРН вже понад половини засобів виробництва мають вихід у мережу. Про це свідчить опитування, проведене на замовлення німецького об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom.

У ньому брали участь виконавчі директори та інші топ-менеджери 555 підприємств обробної промисловості з кількістю працівників понад 100 осіб. Публікація результатів телефонного опитування була приурочена до відкриття 1 квітня Ганноверського ярмарку, головними темами якого стали цього року Індустрія 4.0, штучний інтелект (ШІ) і машинне навчання.

Ганноверський ярмарок-2019

Ганноверський ярмарок-2019: роботи збирають електромобіль

Загалом за рік, зазначається у повідомленні Bitkom, частка підприємств, які не вважають Індустрію 4.0 важливою для себе темою і не збираються у найближчому майбутньому нею займатися, скоротилася на дві третини і становить тепер лише 3 відсотки. Водночас понад половина (53 відсотків) опитаних фірм вже впровадила у себе на виробництві відповідні технології, а 21 відсоток це конкретно запланував. "Три з чотирьох підприємств вже на шляху в Індустрію 4.0", - підсумовує Bitkom. При цьому опитані фірми мають намір інвестувати цього року у придбання і впровадження відповідних технологій приблизно 5 відсотків своєї річної виручки.

Для чого потрібен на виробництві штучний інтелект

Одночасно 12 відсотків німецьких промислових підприємств вже використовують на виробництві штучний інтелект, чи то роботів, які самостійно вирішують певні завдання і передають свої знання іншим машинам, або системи ШІ, які інструктують техніків під час ремонтних робіт.

DW.COM

Ринок праці постав перед грандіозними змінами: машини й прилади вже спілкуються між собою й об'єднуються в розумні виробничі мережі. А з чим залишається людина? У Давосі оприлюднені доволі песимістичні прогнози. (20.01.2016)

Одні пов'язують зі штучним інтелектом нові можливості, інші застерігають перед величезними ризиками. Штучний інтелект є вже й темою для урядів. Так, у відомстві канцлера ФРН цим питанням займається "цифровий" підрозділ. (19.03.2018)

Штучний інтелект у стрімкому темпі завойовує фабрики і стає основою постійного поліпшення виробничого процесу. Він має потенціал зробити революцію в промисловості", - зазначив, коментуючи результати опитування, голова Bitkom Ахім Берг (Achim Berg). 

Впровадження штучного інтелекту забезпечує зростання продуктивності праці, вважають 47 відсотків опитаних топ-менеджерів, допомагає своєчасно розпізнавати дефекти і завдяки цьому скорочувати час простою обладнання (39 відсотки), а також оптимізувати виробничі процеси (33 відсотки). Лише 19 відсотків вказали, що ШІ дозволяє скорочувати витрати, наприклад, на персонал.

Цифрова компетентність потрібна сьогодні кожному працівнику

Навпаки - опитаних, швидше, турбує брак персоналу. З тих підприємств, що вже використовують технології Індустрії 4.0 або планують їх застосовувати, кожне третє (31 відсоток) торік збільшило штат, а 27 відсотків мають намір зробити це цього року. Проте, дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці Німеччини настільки загострився, зазначає Bitkom, що 55 відсотків фірм вже доводилося відмовлятися від впровадження тих чи інших технічних рішень.

Ганноверський ярмарок-2019

Ганноверський ярмарок-2019: керувати виробництвом допомагають голографічні окуляри

У зв'язку з цим різко зростає необхідність підвищувати кваліфікацію наявного персоналу. 49 відсотків опитаних фірм займалися цим торік, 53 відсотки візьмуться за перенавчання у нинішньому. Ахім Берг підкреслив, що "без компетентних у цифровій сфері співробітниць і співробітників дигіталізація не вийде".

За його словами, у ситуації, коли дедалі більше процесів беруть на себе машини, роботи і комп'ютери, підприємству потрібні зовсім не тільки IT-фахівці. "Цифровою компетентністю повинні володіти сьогодні всі, оскільки вона необхідна при виконанні вже найпростіших, буденних робіт", - підкреслив глава Bitkom.

Завдання нової промислової політики

На думку опитаних, Німеччина за рівнем розвитку Індустрії 4.0 посідає зараз друге місце у світі після США і перед Японією. 29 відсотків вважають, що у 2030 році ФРН стане світовим лідером у цій галузі, хоча конкурувати зі Сполученими Штатами, а також з Китаєм буде нелегко. "Шанси величезні. Для бідної ресурсами і багатої ноу-хау Німеччини дигіталізація - найкраще, що могло статися", - переконаний Ахім Берг. За його словами, гасло дня: "Дійте!".

Від німецького уряду опитані чекають, перш за все, прискореного і повсюдного впровадження широкосмугового інтернету (80 відсотків), допомоги при пошуку кваліфікованих кадрів (67 відсотків) і реалістичної у сфері захисту особистих даних (56 відсотків). Класична промислова політика за умов надзвичайно швидкого впровадження інновацій, характерного для Індустрії 4.0, неефективна. Три чверті опитаних фірм зажадали принципово нової індустріальної політики. "Політики не повинні безпосередньо втручатися в процеси, але цілеспрямовано їх підтримувати", - підкреслив голова Bitkom Ахім Берг. "Держава ніколи не повинна вважати, що вона краще за підприємців знає, що потрібно робити", - заявила, у свою чергу, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на урочистому відкритті Ганноверського ярмарку.

Вона згодна: для того, щоб не відстати від США і Китаю у таких галузях, як штучний інтелект, необхідний новий тип промислової політики, причому на рівні всього Євросоюзу. "Поки я не до кінця впевнена, що ми вже маємо ті передумови, які потрібні, щоби грати на світовому рівні", - підкреслила Меркель в Ганновері.

  • Секретарі

    Яких працівників замінять роботи

    Секретарі

    Сьогодні понад 2,5 мільйони німців є офісними працівниками. Вірогідно, що протягом найближчих 20 років щонайменше 70 відсотків секретарів та діловодів замінять машинами.

  • Кулінарія

    Яких працівників замінять роботи

    Кухарі

    Роботи навряд чи отримають мішленівську зірку, але на кухні точно впораються з будь-якою рутинною роботою.

  • Термінал самообслуговування у супермаркеті

    Яких працівників замінять роботи

    Продавці

    У багатьох німецьких супермаркетах термінали самообслуговування поступово замінюють касирів. Покупці можуть самі відсканувати штрих-коди на товарах, зважити фрукти й овочі, а потім розрахуватися готівкою або банківською карткою.

  • Робот-офіціант у Китаї

    Яких працівників замінять роботи

    Офіціанти

    У деяких ресторанах Китаю замість обслуговуючого персоналу використовують таких роботів. Вони можуть приймати замовлення, приносити їжу та виставляти рахунок. Машини працюють близько семи годин без додаткової підзарядки.

  • Економісти

    Яких працівників замінять роботи

    Економісти

    Виконання складних економічних обчислень теж планують довірити роботам.

  • Поштовий безпілотник

    Яких працівників замінять роботи

    Поштові кур'єри

    У 2013 році концерн Deutsche Post вперше заявив про можливість доставки листів та бандеролей у важкодоступні райони за допомогою безпілотників під назвою Paketkopter. Імовірно, вже найближчим часом вони повністю замінять звичних листонош. Сьогодні в цій галузі у Німеччині задіяно близько 700 тисяч осіб.

  • Банківський працівник

    Яких працівників замінять роботи

    Банківські клерки

    Нині понад півмільйона німців працюють у банках. Згідно з прогнозами, більшості з них доведеться шукати нову роботу: будь-які валютні операції можуть виконувати і роботи.

  • Комірники

    Яких працівників замінять роботи

    Комірники

    Виконання логістичних завдань на складах теж довірять машинам.

  • Зварювальник

    Яких працівників замінять роботи

    Зварювальники

    Робототехніка поступово впроваджується і в металообробній промисловості. Розумні системи звільнятимуть людей від небезпечної та важкої роботи.

  • Бухгалтерія

    Яких працівників замінять роботи

    Бухгалтери

    Своє місце в рейтингу професій, які підпадуть під автоматизацію, посідають і бухгалтери.

  • Працівниці дитсадка

    Яких працівників замінять роботи

    Незамінні фахівці

    Крім списку професій, яким загрожує роботизація, компанія A.T. Kearney склала і рейтинг спеціалістів, яких машини точно не замінять. Вихователі в дитсадках, медичні працівники та наукові співробітники можуть не хвилюватися: штучний розум не здатний фантазувати та відчувати.

    Автор: Ксенія Сафронова


DW.COM

Яких працівників замінять роботи

За прогнозами консалтингової компанії A.T. Kearney, вже через 20 років деякі робочі місця, на яких сьогодні ще працюють люди, займуть роботи. DW з'ясувала, в яких галузях штучний інтелект конкуруватиме з людським. (27.09.2016)  

Також за темою

Indien Artificial Intelligence (AI) Day von Intel

Штучний інтелект: ми всі станемо безробітними? 19.03.2018

Одні пов'язують зі штучним інтелектом нові можливості, інші застерігають перед величезними ризиками. Штучний інтелект є вже й темою для урядів. Так, у відомстві канцлера ФРН цим питанням займається "цифровий" підрозділ.

Реклама

Докладно

Ганноверський ярмарок-2019

Кожен четвертий верстат у ФРН підключений до інтернету

У ФРН дедалі більше "розумних фабрик", що використовують штучний інтелект.  

Річниця анексії Криму: демонстранти поблизу Червоної площі в Москві тримають портрет Путіна із написом Крим

Кримські ілюзії росіян

Залишити собі Крим і змусити Кремль помиритися з Заходом не вийде, вважає російський політолог Іван Преображенський.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  