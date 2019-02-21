Кожен третій покупець авто у ФРН допускає придбання самокерованого автомобіля

Троє з десяти потенційних покупців автомобілів у Німеччині допускають придбання в майбутньому безпілотного автомобіля. Такі результати опитування, проведеного Федеральною спілкою інформаційного бізнесу, телекомунікацій та нових медіа (Bitcom), оприлюднені в п'ятницю, 1 березня, на сайті спілки.

Серед опитаних віком від 16 до 29 років тих, хто розглянув би варіант купівлі безпілотного авто, ще більше - 41 відсоток. "Самокеровані автомобілі забезпечать не лише більший комфорт пересування, вони також суттєво скоротять кількість аварій. Внаслідок зменшення числа заторів та оптимізації руху вони також значно скоротять споживання енергії", - зазначив керівник Bitkom Ахім Берґ (Achim Berg).

За його словами, не стоїть питання, чи з'являться самокеровані автомобілі на дорогах Німеччини, питання стоїть лише: коли? У США на даний момент такі машини випробовують, зокрема, компанії Google, Tesla та Uber. Утім, минулого року під час тестів сталося чимало аварій.

Працює над технологією безпілотних авто також і автовиробник Ford, а німецькі автогіганти та затяті конкуренти Daimler und BMW співпрацюють на стадії розвитку самокерованих машин.

Четверо з десяти потенційних німецьких покупців при придбанні безпілотного автомобіля віддали б перевагу традиційним автовиробникам з ФРН (Daimler, BMW, VW), свідчать дані опитування Bitcom. Приблизно така ж кількість розглянула б варіант придбання машини від нової компанії на ринку, як-от Tesla. Продукцію традиційних виробників з-за кордону (як-от Ford, Toyota Volvo) придбали б вісім відсотків опитаних, технологічних концернів на кшталт Google чи Apple - лише чотири.

Хоча вважається, що самокеровані автомобілі в майбутньому відіграватимуть важливу роль, придбання такого авто категорично відкинув кожен третій опитаний.

Опитування провели телефоном, охопивши 1003 респонденти віком від 16 років.

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