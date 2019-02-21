 Кожен третій покупець авто у ФРН допускає придбання самокерованого автомобіля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Кожен третій покупець авто у ФРН допускає придбання самокерованого автомобіля

У Німеччині спостерігається зростання інтересу до безпілотних автомобілів. Вже кожен третій з потенційних покупців допускає придбання в майбутньому самокерованого автомобіля.

Самокероване авто від Google

Самокероване авто від Google під час випробувань

Троє з десяти потенційних покупців автомобілів у Німеччині допускають придбання в майбутньому  безпілотного автомобіля. Такі результати опитування, проведеного Федеральною спілкою інформаційного бізнесу, телекомунікацій та нових медіа (Bitcom), оприлюднені в п'ятницю, 1 березня, на сайті спілки.

Серед опитаних віком від 16 до 29 років тих, хто розглянув би варіант купівлі безпілотного авто, ще більше - 41 відсоток. "Самокеровані автомобілі забезпечать не лише більший комфорт пересування, вони також суттєво скоротять кількість аварій. Внаслідок зменшення числа заторів та оптимізації руху вони також значно скоротять споживання енергії", - зазначив керівник Bitkom Ахім Берґ (Achim Berg).

DW.COM

У Німеччині готують законодавчу базу для запуску руху на дорогах автомобілів-безпілотників. При цьому виникає чимало запитань стосовно безпеки. (26.06.2017)

Європа випереджає Америку та Азію за кількістю заявок на патенти, які пов'язані із самокерованими автомобілями. Серез окремо узятих країн лідерство - за США. (14.11.2018)

Американський технологічний гігант Google обіцяє, що його новий підрозділ змінить майбутнє автотранспорту. (13.12.2016)

Машина без водія - ідей та проектів чимало, тож боротьба за лідерство на ринку лише починається. Перші прототипи безпілотних автомобілів уже випробовують, але зовсім без людини вони ще не можуть впоратися. (13.07.2017)

За його словами, не стоїть питання, чи з'являться самокеровані автомобілі на дорогах Німеччини, питання стоїть лише: коли? У США на даний момент такі машини випробовують, зокрема, компанії Google, Tesla та Uber. Утім, минулого року під час тестів сталося чимало аварій.

Працює над технологією безпілотних авто також і автовиробник Ford, а німецькі автогіганти та затяті конкуренти Daimler und BMW співпрацюють на стадії розвитку самокерованих машин.

Четверо з десяти потенційних німецьких покупців при придбанні безпілотного автомобіля віддали б перевагу традиційним автовиробникам з ФРН (Daimler, BMW, VW), свідчать дані опитування Bitcom. Приблизно така ж кількість розглянула б варіант придбання машини від нової компанії на ринку, як-от Tesla. Продукцію традиційних виробників з-за кордону (як-от Ford, Toyota Volvo) придбали б вісім відсотків опитаних, технологічних концернів на кшталт Google чи Apple - лише чотири.

Хоча вважається, що самокеровані автомобілі в майбутньому відіграватимуть важливу роль, придбання такого авто категорично відкинув кожен третій опитаний.

Опитування провели телефоном, охопивши 1003 респонденти віком від 16 років.

Дивитись відео 01:41

Чи безпечно їздити у самокерованих автомобілях? (25.01.2016)

Дивитись відео 01:03

Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Чи безпечно їздити у самокерованих автомобілях? (25.01.2016)  

Суперелектрокар: сам їздить, сам платить (13.06.2018)  

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