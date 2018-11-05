Кожен третій німець має упередження щодо іноземців

Вороже ставлення до іноземців у Німеччині знову зростає і нині вже є притаманним кожному третьому німцю. Про це йдеться в представлених в Університеті Лейпцига в середу, 7 листопада, результатах довготривалого дослідження праворадикальних настроїв у ФРН. Зокрема, 36 відсотків німців погоджуються з твердженням, що іноземці прибувають до Німеччини тільки заради використання соціальної допомоги. При цьому у Східній Німеччині цієї думки дотримуються 47,1 відсотка опитаних, а в Західній - 32,7.

Олівер Декер

Понад чверть опитаних хотіли би відправляти іноземців назад до їхніх країн, якщо у Німеччині стане замало робочих місць. У середньому 36 відсотків опитаних вважають, що Німеччина до небезпечної межі переповнена іноземцями. Згода з усіма ксенофобськими висловами зросла порівняно з 2016 роком на чотири процентні пункти - до 24,1 відсотка. У східних федеральних землях це зростання більш відчутне - з 22,7 до 31 відсотка.

Автор дослідження Олівер Декер (Oliver Decker) називає висловлювання, які обговорювалися у дослідженні, "наркотиком для початківців" у правому екстремізмі. Фактор стримування перед такими висловлюваннями, за словами Декера, є особливо низьким.