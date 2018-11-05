 Кожен третій німець має упередження щодо іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кожен третій німець має упередження щодо іноземців

У Німеччині зростають ксенофобські настрої. Кожен третій німець ставиться вороже до іноземців, а понад чверть хотіли би відправляти іноземців до країн їхнього походження у разі, якщо в Німеччині бракуватиме роботи.

Марш ксенофобської організації PEGIDA

Марш ксенофобської організації PEGIDA в Дрездені

Вороже ставлення до іноземців у Німеччині знову зростає і нині вже є притаманним кожному третьому німцю. Про це йдеться в представлених в Університеті Лейпцига в середу, 7 листопада, результатах довготривалого дослідження праворадикальних настроїв у ФРН. Зокрема, 36 відсотків німців погоджуються з твердженням, що іноземці прибувають до Німеччини тільки заради використання соціальної допомоги. При цьому у Східній Німеччині цієї думки дотримуються 47,1 відсотка опитаних, а в Західній - 32,7.

Олівер Декер

Олівер Декер

Понад чверть опитаних хотіли би відправляти іноземців назад до їхніх країн, якщо у Німеччині стане замало робочих місць. У середньому 36 відсотків опитаних вважають, що Німеччина до небезпечної межі переповнена іноземцями. Згода з усіма ксенофобськими висловами зросла порівняно з 2016 роком на чотири процентні пункти - до 24,1 відсотка. У східних федеральних землях це зростання більш відчутне - з 22,7 до 31 відсотка.

Автор дослідження Олівер Декер (Oliver Decker) називає висловлювання, які обговорювалися у дослідженні, "наркотиком для початківців" у правому екстремізмі. Фактор стримування перед такими висловлюваннями, за словами Декера, є особливо низьким.

DW.COM

У Гамбурзі тисячі людей вийшли на акцію проти расизму

Акція протесту в Гамбурзі проти расизму в усіх його проявах, за даними поліції, зібрала близько 20 тисяч учасників. Організатори кажуть про 30-35 тисяч демонстрантів. (29.09.2018)  

Більшість німців критично оцінюють міграційну політику уряду - опитування

Більшість опитаних громадян ФРН висловили невдоволення міграційною політикою уряду та темпами інтеграції біженців у німецьке суспільство. Водночас респонденти виступили за спостереженням над АдН. (07.09.2018)  

У Дрездені проходять кількатисячні акції ксенофобського руху та його противників

У столиці німецької Саксонії Дрездені ксенофобський правопопулістський рух Pegida зібрав вдвічі менше прихильників, ніж акція його противників. Кількатисячні демонстрації проходять без сутичок. (21.10.2018)  

Також за темою

Deutschland AfD-Kundgebung und Gegenproteste in Chemnitz ziehen tausende Demonstranten an

Після подій у Хемніці прем'єр Саксонії закликав боротися з правим екстремізмом 05.09.2018

Правий екстремізм становить найбільшу небезпеку для демократії, тож проти нього потрібно протистояти всіма силами, заявив саксонський прем'єр Міхаель Кречмер після подій у Хемніці.

Bundeswehr Soldaten Tarnuniform

З 2010 року в Бундесвері виявили 89 правих екстремістів 26.05.2018

Упродовж останніх майже восьми років у лавах Бундесверу виявили 89 правих екстремістів, 24 ісламістів й 15 лівих екстремістів, повідомляють ЗМІ. Зі скасуванням призову число екстремістів істотно знизилося.

Symbolbild Reichsbürger

У трьох землях Німеччини обшукали помешкання "рейхсбюргерів" 08.04.2018

Німецькі правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання, які належать до руху "рейхсбюргерів".

Реклама

Докладно

Конгрес США

Двозначний результат проміжних виборів у США

Міхаель Кніґґе про значення результатів проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. 

Geld zählen (picture-alliance /C.Klose)

Зарплата в ФРН: які податки і скільки платять працівники

У Німеччині діє просте правило: чим більше людина заробляє, тим більше сплачує податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  