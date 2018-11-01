 Кожен п′ятий німецький працівник має ″мініроботу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кожен п'ятий німецький працівник має "мініроботу"

Близько 23 відсотків усіх працевлаштованих у Німеччині, що мають соціальні зобов'язання, становлять працівники з мінімальною неоподатковуваною зарплатнею до 450 євро. За 15 років їх кількість зросла на третину.

Мініробота стає дедалі поширенішою в Німеччині

"Мініробота", як-от доставка газет, стає дедалі поширенішою в Німеччині

Більш ніж кожен п'ятий працевлаштований у Німеччині працює на так званій "мініроботі" - роботі з мінімальною неоподатковуваною зарплатнею у 450 євро. Про це йдеться у відповіді федерального уряду Німеччини на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, повідомляє в суботу, 4 листопада, німецька газета Rheinische Post.

Люди, які мають таку форму працевлаштування, не сплачують податкові та інші відрахування до бюджету, а їхні роботодавці сплачують за такого працівника знижені відрахування.

DW.COM

З 1 січня в Німеччині запроваджено мінімальний рівень погодинної оплати праці. Профспілки вітають цей крок, а роботодавці попереджають про можливі негативні наслідки. (02.01.2015)

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи. (05.05.2018)

Як зазначається у повідомленні, яке цитує агенція AFP, частка таких працевлаштованих у Німеччині становить близько 23 відсотків від усіх працівників, які мають обов'язкове соціальне страхування. Тобто, станом на кінець березня, за даними німецького уряду, їхня кількість становила близько 7,6 мільйона осіб із 32,7 мільйона працевлаштованих. За останні 15 років кількість "мініробітників" зросла на близько 35 відсотків.

Крім того, близько 8,5 відсотка працевлаштованих - 2,8 мільйона осіб - мають "мініджоб" як додаткову роботу, що на мільйон більше, ніж десятиліття тому, йдеться у відповіді уряду з посиланням на дані Федеральної агенції з питань праці.

Як повідомлялося, кількість людей в Німеччині, які працюють на понад одному місці роботи, постійно зростає. У 2017 році 3,26 мільйона осіб мали декілька місць роботи, тоді як у 2016 році ця цифра складала 3,13 мільйона.

Дивитись відео 02:56
Now live
02:56 хв

Робота в Німеччині: де зарплату не "з’їдає" оренда житла (30.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Робота в Німеччині: де зарплату не "з’їдає" оренда житла (30.08.2018)  

Також за темою

Federzinken aus Torgau DEU Sachsen Torgau

Німецький імміграційний закон: суперечки не вщухають 20.08.2018

Уряд ФРН готує новий закон про імміграцію, який допоможе спростити працевлаштування іноземних фахівців. Перший законопроект викликав суперечливі реакції: підприємства радіють, профспілки та опозиція критикують.

Symbolbild Chaos Schreibtisch

За рік німці відпрацювали понаднормово 1,7 мільярда годин 17.12.2017

Впродовж 2016 року німецькі працівники відпрацювали майже мільярд годин понаднормового часу безоплатно. Загалом понаднормових годин було зафіксовано 1,7 мільярда, повідомили в уряді ФРН.

Реклама

Докладно

Нафтохімічна галузь Ірану

Іран готується до нових санкцій США

Наступний раунд санкцій Вашингтона може дошкульно вдарити по нафтогазовому сектору Ірану. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  