Кожен п'ятий німецький працівник має "мініроботу"

Більш ніж кожен п'ятий працевлаштований у Німеччині працює на так званій "мініроботі" - роботі з мінімальною неоподатковуваною зарплатнею у 450 євро. Про це йдеться у відповіді федерального уряду Німеччини на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, повідомляє в суботу, 4 листопада, німецька газета Rheinische Post.

Люди, які мають таку форму працевлаштування, не сплачують податкові та інші відрахування до бюджету, а їхні роботодавці сплачують за такого працівника знижені відрахування.

Як зазначається у повідомленні, яке цитує агенція AFP, частка таких працевлаштованих у Німеччині становить близько 23 відсотків від усіх працівників, які мають обов'язкове соціальне страхування. Тобто, станом на кінець березня, за даними німецького уряду, їхня кількість становила близько 7,6 мільйона осіб із 32,7 мільйона працевлаштованих. За останні 15 років кількість "мініробітників" зросла на близько 35 відсотків.

Крім того, близько 8,5 відсотка працевлаштованих - 2,8 мільйона осіб - мають "мініджоб" як додаткову роботу, що на мільйон більше, ніж десятиліття тому, йдеться у відповіді уряду з посиланням на дані Федеральної агенції з питань праці.

Як повідомлялося, кількість людей в Німеччині, які працюють на понад одному місці роботи, постійно зростає. У 2017 році 3,26 мільйона осіб мали декілька місць роботи, тоді як у 2016 році ця цифра складала 3,13 мільйона.