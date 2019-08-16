Кого смішитиме у Верховній Раді шоумен Роман Грищук? (відео)

Знімальний майданчик він міняє на депутатську трибуну. Новообраний депутат Роман Грищук відомий українцям як шоумен, телеведучий та керівник гумористичної студії "Мамахохотала", який створює вечірні телешоу, серіали та вірусні ролики. Тепер його колеги по сцені не лише виступають без нього, але й кепкують з його політичної кар'єри. Роман виступав у КВК ще зі шкільних часів. Не полишив хобі і під час навчання у КПІ на медико-інженерному факультеті. За фахом жодного дня не працював. Єдине місце роботи вказане у трудовій книжці - студія "Мамахохотала". То кого і чим тепер смішитеме у Верховній Раді?



