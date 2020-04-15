Кого Київ звільнив з тюрем для обміну на Донбасі

Офіс президента України у четвер, 16 квітня, опублікував повний список українських громадян, звільнених з тюрем на непідконтрольній Києву частині Донецької та Луганської областей. В ньому 20 прізвищ, серед яких військовополонені та звичайні цивільні громадяни, які були затримані за нібито співпрацю з центральною владою. Повний перелік 13 в'язнів, звільнених українською стороною, і досі тримають у таємниці. DW проаналізувала список громадян, віддати яких сепаратисти вимагали напередодні обміну. Більшість з них українські суди перед початком обміну справді звільнили з ув'язнення.

Полонені бойовики…

Цього разу більшість учасників обміну з української сторони - захоплені в полон на Донбасі бойовики "ДНР" та "ЛНР". Усім їм інкримінували статтю 258-3 Кримінального кодексу - участь у терористичній організації.

Частина полонених вже отримали вироки, як, наприклад, Олег Васін з Дружківки, який торік пішов на угоду зі слідством. Він зізнався в тому, що ще в 2014 році стояв на блокопстах біля рідного міста і брав участь в захопленні в полон українських прикордонників та міліціонерів. Красноармійський суд Донецької області засудив Васіна до п'яти років позбавлення волі. Його адвокат Віталій Мельниченко, посилаючись на сестру засудженого, розповів DW, що той був звільнений напередодні обміну.

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Більшу частину списку звільнених DW вдалося верифікувати за інформацією з судового реєстру. Українські суди призначали щодо учасників обміну позачергові засідання для так званого "юридичного очищення" перед звільненням. Так, адвокат Камілжан Шадманов, захисник Андрія Яворчука, який служив у підрозділах "Зоря" та "Сомалі" та був затриманий при спробі в'їхати на материк з Криму в квітні цього року, розповів DW, що в понеділок 13 квітня Верховний суд відхилив останню касацію на вирок його клієнтові, засудженому до восьми років позбавлення волі. Це дозволило вироку набрати законної сили, що необхідно для помилування.

… та їхні спільники

"Я відмовляла свого клієнта брати участь в обміні. Так свою невинуватість не доведеш", - розповідає DW адвокатка Ольга Верченко, яка останні два роки захищала 45-річного мешканця прифронтової Мар'їнки Олександра Ларкіна. У березні 2017 року в селищі Олександрівка на напідконтрольній території він зустрів свого старого сусіда, який попросив передати незнайомому чоловікові по той бік лінії розмежування два пакунки з сіллю та борошном. У суді Ларків розповідав, що за цю послугу йому запропонували тисячу рублів, але це його не здивувало. Врешті зустріч у Кураховому не відбулась, а повертаючись додому Ларкін потрапив під дощ, пакети розклеїлись і в них виявились два мобільних телефони, детонатори та пластид. Ці компоненти вибухівки чоловік ще рік зберігав у себе вдома, поки його не затримала СБУ.

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Спецслужба звинуватила Ларкіна в співробітництві з терористичною організацією, стверджуючи, що відправник пакунку - співробітник "МГБ ДНР", а отримувач планував теракт. Та Верченко в суді довела, що ці звинувачення безпідставні. Її клієнт визнав провину у зберіганні вибухівки та був засуджений до шести років позбавлення волі. Вирок не влаштував ані обвинувачення, ані захист, апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. "Ми непогано йшли, був шанс на більш м'яке покарання. Але Ларкін пішов на обмін. Дивно, адже йому навіть нема де жити на тій території. Суд відпустить його під особисте зобов'язання, а потім оголосить у розшук", - каже адвокатка.

Росіяни…

Попри те, що офіційно обмін полоненими відбувається між Україною та самопроголошеними "республіками", в ньому беруть участь два громадянина Росії. І обидва обвинувачуються в злочинах на замовлення російських спецслужб.

На 47-річного хіміка Леоніда Харитонова СБУ вийшла після скарги його дружини на домашнє насильство. До України він переїхав у 2017 році, оселившись в Умані, неподалік військового аеродрому, який на думку українських спецслужб, намагався підірвати. У червні 2019 року службовці СБУ знайшли вдома у Харитонова карти та плани військової бази й саморобну вибухівку. Координати аеродрому були в хіміка на телефоні. В суді чоловік стверджував, що смс з координатами отримав вже після обшуку; його адвокат Олексій Дрюк припускає, що вибухівку йому теж підкинули.

Харитонова підозрювали у підготовці диверсії, незаконному зберіганні та виготовленні вибухівки. Через висновок експертизи, яка виявила у підозрюваного маячні розлади, його тримали у психіатричній лікарні. Цього тижня Харитонову змінили запобіжний захід і передали під нагляд родичів. Олексій Дрюк стверджує, що його клієнт був обміняний.

Ще одного громадянина РФ, мешканця Владикавказу Ельбруса Гогічаєва, СБУ звинувачувала в спробі отруїти учасників протестів під Верховною Радою, організованих коаліцією опозиційних партій восени 2017 року. У травні 2019 року Дніпровський райсуд Києва, однак, виправдав Гогічаєва за звинуваченнями у підготовці теракту - зібрані докази були визнані недостатніми. Однак його засудили за зберігання знайденої при затриманні гранати. Вирок оскаржили й обвинувачення, й захист. Обвинуваченого ще влітку випустили з СІЗО під домашній арешт. Адвокат Іван Запорожець розповів DW, що Ельбрус Гогічаєв погодився на участь у нинішньому обміні.

… і шпигуни

Затримання ще одного учасника теперішнього обміну стало водночас перемогою й поразкою української контррозвідки, адже перед тим слюсар з запорізького оборонного авіазаводу "МігРемонт" майже п'ять років передавав росіянам секретні дані про українські винищувачі та оборонні замовлення Для цього Олексій Лазаренко, який працював під агентурним псевдонімом "Стриж" та його замовники, нібито використовували цілий комплекс шифрувальних засобів, набори телефонів, анонімні поштові сервіси і месенджери. Проте затримали слюсаря з флешкою ​​в шкарпетці - 3 липня 2019 року, коли він намагався перейти кордон з Росією на пункті пропуску "Гоптівка", прямуючи на зустріч з російськими розвідникам у Воронеж. Лазаренко практично відразу ж пішов на угоду зі слідством. У серпні Шевченківський райсуд Києва засудив його до дев'яти років позбавлення волі. Адвокат Лазаренка Юрій Рябовол повідомив DW що його клієнт готувався до участі у "великодньому обміні" і повинен був бути помилуваний президентом.