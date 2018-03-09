 Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2019

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Україна

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі їхнє звільнення в обхід офіційного Києва, влада закидає передвиборний піар.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук у Кремлі (фото з архіву)

Чотирьох українців, до того утримуваних у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, в п'ятницю, 28 червня, доставив до аеропорту "Київ" чартерний літак, на борту якого перебував також один із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОП-ЗЖ) Віктор Медведчук. Він стверджує, що особисто домовився про звільнення полонених з лідерами сепаратистів, перебуваючи в Мінську, де працює Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Військові із сумнівним минулим

Опоненти Віктора Медведчука - третього номера списку своєї партії на парламентських виборах 21 липня - почали критикувати історію зі звільненням ледь не одразу після того, як ще один лідер ОП-ЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив список бранців. Як виявилось, військовослужбовців в ньому троє, при чому двоє з них підозрюються у дезертирстві. Командир відділення 14-ї окремої механізованої бригади Яків Веремейчик - після того, як потрапив в полон в травні 2018 року, а рядовий Дмитро Великий - з часу зникнення з військової частини в Нікополі в 2016 році.

Старшина 53-ї бригади Максим Горяінов потрапив до полону трохи більше місяця тому. За інформацією головного редактора видання "Цензор.Нет"  Юрія Бутусова, 22 травня 2019 року машини з ним і ще сімома військовими просто проїхала крізь українські блокпости та "приїхала у полон до ворога".

Четвертий звільнений Едуард Міхеєв свого часу взагалі служив у "народній міліції ЛНР". Та 2018 року сепаратисти засудили його до 12 років тюрми начебто за співпрацю з Службою безпеки України (СБУ).

Без участі офіційного Києва

В СБУ, яка, зокрема, опікується питанням обміну полоненими з боку української влади, ще в четвер поспішили відхреститися від звільнених. "СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - заявили у спецслужбі.

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Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна. (27.06.2019)

У російських в'язницях зараз відбувають покарання понад 4,8 тисячі українців і ще 225 були затримані з початку цього року. (21.05.2019)

Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка врешті й зустрічала літак з полоненими, лише запросила їх пройти повне медобстеження та пообіцяла провести щодо звільнених обов'язкову перевірку за базами органів безпеки. Дмитро Великий, за даними міністерства внутрішніх справ України, і досі перебуває в розшуку за дезертирство. Утім, речник Національної поліції Ярослав Тракало не зміг відповісти на запитання DW, чи буде той затриманий.

Передвиборний хід?

Віктор Медведчук запевняє, що домовився про звільнення полонених у Мінську. Утім, в офіційних переговорах в рамках ТКГ він не бере участі принаймні з кінця 2018 року. Президент Володимир Зеленський, який після вступу на посаду в травні оновив склад української делегації в ТКГ, повернув до неї експрезидента  Леоніда Кучму, але не Медведчука.

"Чому порушується питання повернення полонених, припинення війни з його сторони тільки під вибори? Запитайте пана Медведчука", - заявив Зеленський під час брифінгу в Києві в четвер, 27 червня.

"Опозиційна платформа - За життя", за даними різних соціологічних опитувань, на липневих виборах до Верховної Ради України може отримати близько 11 відсотків голосів. Сам Медведчук та підконтрольні йому медіа неодноразово підкреслювали роль політика і в попередніх обмінах військовополоненими. Останній з них відбувся наприкінці 2017 року.

"Це виключно політичний крок, який і цього разу зіграє на користь Медведчука", - коментує звільнення полонених заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука. На його думку, таким чином українську владу схилятимуть до прямих переговорів з сепаратистами.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Найбільший обмін полоненими

    27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі

    Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

  • Парад полонених у Днецьку 24 серпня 2014 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік)

    24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

  • Місяці очікування

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Місяці очікування

    Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

  • Під час обміну у вересні 2016 року - колишній боєць сепаратистів тисне руку представнику Червоного Хреста

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    2016 рік - обміни забуксували

    Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Скалічений, але вдома

    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Крапля за краплею

    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


DW.COM

Обмін полоненими: історія повернення додому

Ключові факти про обміни полоненими між Києвом і "ЛНР/ДНР" та звільнення заручників починаючи з 2014 року - у фотодобірці DW. (28.12.2017)  

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Віктор Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.  

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