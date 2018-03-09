Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

Чотирьох українців, до того утримуваних у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, в п'ятницю, 28 червня, доставив до аеропорту "Київ" чартерний літак, на борту якого перебував також один із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" (ОП-ЗЖ) Віктор Медведчук. Він стверджує, що особисто домовився про звільнення полонених з лідерами сепаратистів, перебуваючи в Мінську, де працює Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Військові із сумнівним минулим

Опоненти Віктора Медведчука - третього номера списку своєї партії на парламентських виборах 21 липня - почали критикувати історію зі звільненням ледь не одразу після того, як ще один лідер ОП-ЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив список бранців. Як виявилось, військовослужбовців в ньому троє, при чому двоє з них підозрюються у дезертирстві. Командир відділення 14-ї окремої механізованої бригади Яків Веремейчик - після того, як потрапив в полон в травні 2018 року, а рядовий Дмитро Великий - з часу зникнення з військової частини в Нікополі в 2016 році.

Старшина 53-ї бригади Максим Горяінов потрапив до полону трохи більше місяця тому. За інформацією головного редактора видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова, 22 травня 2019 року машини з ним і ще сімома військовими просто проїхала крізь українські блокпости та "приїхала у полон до ворога".

Четвертий звільнений Едуард Міхеєв свого часу взагалі служив у "народній міліції ЛНР". Та 2018 року сепаратисти засудили його до 12 років тюрми начебто за співпрацю з Службою безпеки України (СБУ).

Без участі офіційного Києва

В СБУ, яка, зокрема, опікується питанням обміну полоненими з боку української влади, ще в четвер поспішили відхреститися від звільнених. "СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - заявили у спецслужбі.

Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка врешті й зустрічала літак з полоненими, лише запросила їх пройти повне медобстеження та пообіцяла провести щодо звільнених обов'язкову перевірку за базами органів безпеки. Дмитро Великий, за даними міністерства внутрішніх справ України, і досі перебуває в розшуку за дезертирство. Утім, речник Національної поліції Ярослав Тракало не зміг відповісти на запитання DW, чи буде той затриманий.

Передвиборний хід?

Віктор Медведчук запевняє, що домовився про звільнення полонених у Мінську. Утім, в офіційних переговорах в рамках ТКГ він не бере участі принаймні з кінця 2018 року. Президент Володимир Зеленський, який після вступу на посаду в травні оновив склад української делегації в ТКГ, повернув до неї експрезидента Леоніда Кучму, але не Медведчука.

"Чому порушується питання повернення полонених, припинення війни з його сторони тільки під вибори? Запитайте пана Медведчука", - заявив Зеленський під час брифінгу в Києві в четвер, 27 червня.

"Опозиційна платформа - За життя", за даними різних соціологічних опитувань, на липневих виборах до Верховної Ради України може отримати близько 11 відсотків голосів. Сам Медведчук та підконтрольні йому медіа неодноразово підкреслювали роль політика і в попередніх обмінах військовополоненими. Останній з них відбувся наприкінці 2017 року.

"Це виключно політичний крок, який і цього разу зіграє на користь Медведчука", - коментує звільнення полонених заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука. На його думку, таким чином українську владу схилятимуть до прямих переговорів з сепаратистами.