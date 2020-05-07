 ″Ковідіоти″: Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.05.2020

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Європа

"Ковідіоти": Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину

У найближчі вихідні в Німеччині очікується нова серія протестів проти карантинних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу. Хто за ними стоїть і чим саме незадоволені протестувальники?

Акція протесту проти карантинних заходів у Штутгарті 9 травня

Акція протесту проти карантинних заходів у Штутгарті 9 травня

Невеликі за чисельністю виступи, але з величезним ефектом: Німеччина заговорила про демонстрації проти обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію SARS-CoV-2. Акції протесту - частково не анонсовані - відбулися минулими вихідними в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні та Дортмунді.

У найбільшій з них - у Штутгарті - брали участь, за даними поліції, до 5000 осіб. Очікується, що найближчими вихідними протестувальники знову вийдуть на вулиці. Чого вони вимагають, яких поглядів дотримуються, хто за ними стоїть і на що чекати від нових демонстрацій? Відповіді - у DW.

Проти "корона-диктатури" та "чіпів Білла Гейтса"

Акції протесту, які не мають єдиного організатора і координуючого центру, об'єднали вельми різну публіку: радикалів лівого і правого спрямування, принципових противників вакцинації та любителів теорій змови, а також рядових жителів Німеччини, які постраждали від зупинки економічної активності через пандемію коронавірусу.

Не дай шансу Гейтсу, не плати Біллу написано на футболці цього протестувальника у Кельні

"Не дай шансу Гейтсу, не плати Біллу" написано на футболці цього протестувальника у Кельні

Багато протестувальників, судячи з їхніх плакатів і висловлювань, вірять, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс таємно керує світовою політикою: за поширеною легендою, він нібито влаштував пандемію, щоб продавати вакцину під виглядом мікрочіпів, які імплантуються в тіло. Хтось стверджує, що все це - заради доходів від продажу вакцини, хтось - що через прагнення контролювати населення планети.

Носіння масок для багатьох учасників антикарантинних демонстрацій - щось на кшталт перевірки на лояльність владі, а не засіб індивідуального захисту. Тому на акціях нерідко звучали заклики "зняти намордники". Хоча німецька влада з 6 травня розпочала другий етап пом'якшення обмежень, для протестувальників запроваджені карантинні заходи, як і раніше, є "державним свавіллям", яке робиться під вивіскою боротьби з пандемією. Хтось навіть порівнює нинішні обмеження з узурпацією влади в Німеччині нацистами після 1933 року.

У Twitter та інших соціальних мережах повідомлення про акції протесту проти карантину часто отримують хештег #Covidioten: популярний неологізм, складений з образливого "ідіот" та "COVID-19". Так люди, що дотримуються запобіжних заходів для протидії коронавірусу, називають тих, хто, на їхню думку, підриває зусилля влади і суспільства для стримування пандемії.

Лідери протесту: праві, що симпатизують Кремлю, та інші

Хто ж стоїть за протестами? Найбільша акція, що відбулася після запровадження обмежувальних заходів, була організована в Штутгарті групою Querdenken 711 під керівництвом Міхаеля Бальвеґа (Michael Ballweg). Він упевнений, що "німці повинні нарешті прокинутися" і "вимагати зняти всі обмеження". Серед лідерів протестувальників виявилося досить багато людей, налаштованих дружньо до Кремля, з'ясували журналісти кількох німецьких видань.   

На гігієнічній демонстрації у Берліні

На "гігієнічній" демонстрації у Берліні

Перші так звані "гігієнічні" демонстрації розпочалися в Берліні наприкінці березня після заклику Анзельма Ленца (Anselm Lenz) - видавця, драматурга й журналіста, який публікується в журналі Rubikon, що поширює теорії змови й симпатизує Кремлю. Співініціатором протестів називає себе Ульріх Ґеллерман (Ulrich Gellermann), автор колонки на німецькомовному порталі Sputnik Deutschland, заснованому російським державним інформагентством "Росія сьогодні" (Ґеллерман стверджує, що не отримує гонорарів за публікації).

Журналісти бульварної газети Bild та центру Correctiv, яке займається розслідуваннями, звернули увагу на те, що протести проти карантину широко висвітлюються на прокремлівських ресурсах у Німеччині - RT Deutsch і Sputnik Deutschland. На берлінські протести проти карантину приходить праворадикальний активіст Юрґен Ельзессер (Jürgen Elsässer), маловідомий в Німеччині, але якого активно підтримують російські державні ЗМІ.

Журнал Compact, який він видавав, днями закликав на стартовій сторінці в інтернеті: "Разом з Compact проти "корона-диктатури". Ще один лідер думок серед протестувальників - Кен Єбсен (Ken Jebsen), засновник онлайн-порталу і YouTube-каналу KenFM з півмільйоном підписників. На демонстрації в Штутгарті 9 травня він говорив про "режим Меркель" і про те, що лікарі в Німеччині нібито сьогодні вирішують, кому жити, а кому вмирати. І це - зовсім, "як тоді", натякнув Єбсен на часи націонал-соціалізму - мовляв, досі в Німеччині існують "расові закони".

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Німці підтримують курс Меркель, але на карантині сидіти не хочуть

Організатори протестів проти карантинних заходів домоглися успіху не тільки в тому, що зуміли вивести своїх прихильників на вулиці, але і в тому, що їм вдалося привернути до себе увагу в інтернеті. За підрахунками тижневика Der Spiegel, за квітень 2020 року число підписників видань, що поширюють теорії змови про коронавірус, зросло: у KenFM - на 75 тисяч, у Rubikon - на 25 тисяч, у CompactTV - на 11 тисяч осіб.

Рейтинг Анґели Меркель та її партії росте

Рейтинг Анґели Меркель та її партії росте

Втім, це виглядає скромно, якщо врахувати, що випуски новин суспільно-правових каналів німецького телебачення дивляться мільйони глядачів. Крім того, нинішній курс канцлерки ФРН Анґели Меркель і консервативного блоку ХДС/ХСС теж отримують рекордну підтримку.

Християнських демократів знову називають народною партією - цей термін використовують у Німеччині, маючи на увазі політичні об'єднання, які мають у своєму розпорядженні підтримку понад третини виборців. За ХДС/ХСС, за даними різних опитувань, зараз готові проголосувати на виборах в Бундестаг близько 40 відсотків респондентів.

Влада боїться правих радикалів

Акції протесту проти карантину минулими вихідними супроводжувалися агресивними діями проти поліцейських і журналістів, які супроводжували демонстрації. Серед протестувальників було багато неонацистів та їхніх лідерів: приміром, були помічені колишній голова Націонал-демократичної партії Німеччини Удо Фоґт (Udo Voigt) та інші праві радикали, включаючи учасників "Руху за ідентичність".

Протестувальники судячи з усього, не заперечували проти того, що до акції приєдналися особи, які заперечують конституційні основи держави - все це викликає занепокоєння у влади, особливо німецьких служб безпеки.

"Якщо люди висловлюють критику, це абсолютно нормально, зрештою йдеться про обмеження базових прав. Що нас турбує, так це спроба екстремістів захопити контроль над протестами", - цитує Der Spiegel міністра внутрішніх справ землі Тюрингія Ґеорґа Маєра (Georg Maier). А очільник баварського МВС Йоахім Германн (Joachim Hermann) заявив, що влада тепер буде жорсткіше припиняти дії учасників подібних акцій, адже спостерігається зростанням агресії протестувальників.

Гольґер Мюнх

Гольґер Мюнх

Вірогідність того, що подібні протести стануть "справді серйозною проблемою", зростає обернено пропорційно до готовності жителів ФРН дотримуватися обмежень і прямо пропорційно до зростання економічних проблем громадян через наслідки пандемії, констатує директор Федерального відомства з кримінальних справ Гольґер Мюнх (Holger Münch). Парадоксально, але жителі Німеччини попри підтримку політичного курсу уряду, згідно з тими ж опитуваннями, дедалі менше схвалюють карантинні заходи, посилаючись на втому від обмежень та економічні проблеми.

Не в останню чергу подібні акції турбують і владу - через ризик нових заражень. "Мирні демонстрації важливі і зараз, щоб люди мали можливість висловлювати свою думку. Це дозволено і потрібно в умовах демократії. Але це зовсім не звільняє учасників демонстрацій від їхньої відповідальності перед співгромадянами", - підкреслив на пресконференції офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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