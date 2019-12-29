Коболєв пропонує приватизацію "Нафтогазу", у Раді проти

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пропонує приватизувати компанію. "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни за нормального регулювання ми вже не бачимо", - сказав він в опублікованому у понеділок, 10 лютого, інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Коболєв зазначив, що проведення часткової або повної приватизації "Нафтогазу" буде залежати від рішення уряду. "І завершиться дискусія про зарплати у "Нафтогазі", - додав він. За його словами, в "Нафтогазі" давно пропонують уряду випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет акцій компанії.

Як відомо, 21 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив мінекономіки переглянути заробітні плати топменеджменту і членів наглядових рад українських державних компаній. 17 січня український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Гончаруком зазначив, що ситуація навколо премій працівникам НАК "Нафтогаз України" за отримані від російського "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу може обернутися внутрішньоукраїнським скандалом, та закликав знайти вихід із ситуації.

У Раді висловили застереження щодо приватизації НАК

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що приватизація "Нафтогазу" як і вихід компанії на IPO в нинішньому вигляді неможливі. Він, зокрема, нагадав, що після відділення від НАК діяльності з транспортування природного газу, за нею залишається діяльність зі зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ).

"Закон, який ми нещодавно ухвалили, говорить, що підземні газові сховища можуть бути лише у власності компанії, сто відсотків корпоративних прав якої належить державі", - написав Герус на своїй сторінці у Facebook. За його словами, згідно з законодавством, для приватизації чи IPO "Нафтогаз" має передати іншій державній компанії свої підземні газосховища, "що є малоймовірним".

У січні цього року Кабінет міністрів України затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Згідно з додатком до відповідного розпорядження, уряд затвердив список з 22 підприємств, в статутному капіталі яких частка держави становить не менше 50 відсотків плюс одна акція, що не підлягають приватизації. В цьому списку зазначена, зокрема, і НАК "Нафтогаз України".