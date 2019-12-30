 Коболєв очікує вищих обсягів транзиту газу в 2020 році, ніж домовлено з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

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Коболєв очікує вищих обсягів транзиту газу в 2020 році, ніж домовлено з РФ

Обсяг транзиту російського газу територією України у 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів, очікує голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Щодо запустку "Північного потоку- 2" він скептичний.

Транзит газу може сягнути 75 мільярдів кубометрів у 2020 році, вважає Андрій Коболєв

Транзит газу може сягнути 75 мільярдів кубометрів у 2020 році, вважає Андрій Коболєв

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що очікує транзиту російського газу територією України у 2020 році на рівні 75 мільярдів кубометрів. Про це він сказав у вівторок, 31 грудня, на пресконференції у Києві.

Оцінки Коболєва стосуються сценарію, за якого газопровід "Північний потік-2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря, не вдасться запустити протягом 2020 року. "Я очікую, що в наступному році "Північний потік-2" не вдасться ввести в експлуатацію (...) За тією інформацією, яку я маю, у Росії зараз немає судна, яке б могло добудувати "Північний потік-2", - сказав він.

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Цифра у 75 мільярдів кубометрів газу, за словами голови правління "Нафтогазу", випливає з розрахунку, що обсяг транзиту, який у поточному році становив близько 90 мільярдів кубометрів газу, скоротиться на 15 мільярдів кубометрів. Саме такий обсяг транзиту газу, за словами Коболєва, має забезпечити "Турецький потік" - новий газопровід, який має бути запущений уже в січні 2020 року та з'єднати Росію з європейською частиною Туреччини, а звідти - з країнами Балкан. "Ми точно втратимо (обсяги транзиту, які підуть через. - Ред.) "Турецький потік", - сказав Коболєв.

Якщо прогноз Коболєва справдиться, то обсяг транзиту російського газу Україною у 2020 році перевищить цифри, закладені в контрактах між українською та російською газовими компаніями. 30 грудня українська державна компанія "Нафтогаз", російський "Газпром" та оператор газотранспортної системи (ГТС) України підписали пакет угод, необхідний для продовження транзиту російського газу територією України на наступні п'ять років. Мінімальні обсяги транзиту зафіксовані в наступних розмірах: у 2020 році - 65 мільярдів кубометрів, а з 2021 року до 2024 року включно - 40 мільярдів кубомтерів газу щорічно.

Напередодні Україна і російський "Газпром" уклали мирову угоду в арбітражі щодо штрафу Антимонопольного комітету України на 7,4 мільярда доларів. 

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