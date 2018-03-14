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Коаліція "Ямайка"

Коаліція з ХДС/ХСС, ВДП та Зелиних

Коаліція з трьох учасників - ХДС/ХСС, ВДП і Зелених, партійні кольори яких збігаються з кольорами прапора острівної держави Ямайка. Така коаліція працює у Німеччині на земельному рівні - після виборів 2017 року у Шлезвіг-Гольштейні, однак на федеральному рівні вона ще ніколи не формувалась. "Ямайку" ускладнює традиційна неприязнь між лібералами і Зеленими, а також чималі розбіжності між ХДС, ХСС та двома меншими партіями.

Четверта каденція Анґели Меркель: що нового

Четверта каденція Анґели Меркель: що нового 14.03.2018

Перед Анґелою Меркель стоїть складне завдання: переконати німців у тому, що вона може запропонувати щось нове під час свого четвертого канцлерства. Невже ветеранка із 12-річним стажем змінить стиль?

У ФРН встановлено рекорд за термінами формування уряду

У ФРН встановлено рекорд за термінами формування уряду 19.12.2017

Після виборів Бундестагу пройшло 86 днів, проте партії Анґели Меркель досі не вдається почати коаліційні переговори з соціал-демократами після провалу переговорів щодо "Ямайки".

Коаліціада у ФРН: після зустрічі з ХДС/ХСС соціал-демократи взяли паузу

Коаліціада у ФРН: після зустрічі з ХДС/ХСС соціал-демократи взяли паузу 14.12.2017

Зустріч лідерів ХДС, ХСС та СДПН не дала відповіді на питання щодо можливості нової "великої коаліції". СДПН має прийняти відповідне рішення в п'ятницю.

Керівництво соціал-демократів погодило переговори про коаліцію з партією Меркель

Керівництво соціал-демократів погодило переговори про коаліцію з партією Меркель 04.12.2017

Рішення президії Соціал-демократичної партії Німеччини про коаліційні переговори з ХДС/ХСС ще має схвалити з'їзд політичної сили, який відбудеться цього тижня.
Анґела Меркель і Мартін Шульц почали переговори про велику коаліцію

Анґела Меркель і Мартін Шульц почали переговори про велику коаліцію 30.11.2017

На запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра лідери ХДС/ХСС і соціал-демократів розпочали переговори щодо можливостей формування у Бундестазі великої коаліції.
Штайнмаєр збере за столом переговорів Меркель, Зеегофера та Шульца

Штайнмаєр збере за столом переговорів Меркель, Зеегофера та Шульца 24.11.2017

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться наступного тижня з лідерами ХДС, ХСС та СДПН. Ітиметься про ситуацію, що склалася після провалу переговорів щодо коаліції "Ямайка".

Самотній Макрон із планами реформи Євросоюзу (23.11.2017) 23.11.2017

Президент Франції Еммануель Макрон має амбіційні плани щодо масштабної реформи ЄС. Посилення євроінтеграції було б на користь і Україні. Але у Макрона є певні перешкоди.
Фотогалерея: Анґела Меркель - 12 років на посаді канцлера Німеччини. Далі буде?

Фотогалерея: Анґела Меркель - 12 років на посаді канцлера Німеччини. Далі буде? 22.11.2017

Після виборів до Бундестагу у вересні в тому, що Анґела Меркель, яка вже 12 років обіймає посаду канцлера, вчетверте поспіль очолить уряд Німеччини, мало хто сумнівався. Тепер її політична доля виглядає невизначеною.
12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки

12 років Меркель: невизначене майбутнє німецької канцлерки 22.11.2017

Після виборів до Бундестагу у вересні в тому, що Анґела Меркель, яка вже 12 років обіймає посаду канцлера, вчетверте поспіль очолить уряд Німеччини, мало хто сумнівався. Тепер її політична доля виглядає невизначеною.
Коментар: По другому колу! Президент Німеччини нагадав партіям суть політики

Коментар: По другому колу! Президент Німеччини нагадав партіям суть політики 21.11.2017

Президент Німеччини висловився однозначно - він не хоче швидких дострокових виборів. Тож поки не зрозуміло, чим завершиться політична криза в Німеччині, констатує Крістоф Штрак.
Провал коаліційних переговорів у Німеччині: стрес-тест для Меркель

Провал коаліційних переговорів у Німеччині: стрес-тест для Меркель 21.11.2017

Провал переговорів про створення правлячої коаліції - найсерйозніше випробування для Анґели Меркель за 12 років на посаді канцлерки. Критики поспішають передрікти завершення її кар'єри, але в самої Меркель інший план.
Шойбле закликає до компромісу у формуванні урядової коаліції в Німеччині

Шойбле закликає до компромісу у формуванні урядової коаліції в Німеччині 21.11.2017

Партії-учасниці коаліційних переговорів повинні проявити політичну відповідальність, вважає голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле. Компроміс не є слабкістю, відзначає політик.

Німеччина без нового уряду - проблема для Європи й України (21.11.2017) 21.11.2017

Німеччина має репутацію однієї з найбільш стабільних демократій в Євросоюзі. І провал перших коаліційних переговорів змушує європейських політиків нервувати.

Більшість німців підтримують проведення нових виборів

Більшість німців підтримують проведення нових виборів 21.11.2017

Після провалу переговорів щодо утворення коаліції "Ямайка" 63 відсотки німців хочуть нових виборів до Бундестагу. Відповідальність за провал переговорів 32 відсотки опитаних покладають на ВДП.
Меркель заявила, що готова до нових виборів до Бундестагу

Меркель заявила, що готова до нових виборів до Бундестагу 20.11.2017

Якщо в Німеччині дійде до перевиборів до Бундестагу, Анґела Меркель готова знову повести на них свою партію. Щодо перспективи формування уряду меншості канцлерка налаштована скептично.

Провал коаліційних перемовин у Німеччині: що далі? (20.11.2017) 20.11.2017

Нові парламентські вибори, створення уряду меншості чи поновлення широкої коаліції? Що чекає на Німеччину після провалу коаліційних переговорів?
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