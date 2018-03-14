Коаліція "Ямайка"

Коаліція з ХДС/ХСС, ВДП та Зелиних

Коаліція з трьох учасників - ХДС/ХСС, ВДП і Зелених, партійні кольори яких збігаються з кольорами прапора острівної держави Ямайка. Така коаліція працює у Німеччині на земельному рівні - після виборів 2017 року у Шлезвіг-Гольштейні, однак на федеральному рівні вона ще ніколи не формувалась. "Ямайку" ускладнює традиційна неприязнь між лібералами і Зеленими, а також чималі розбіжності між ХДС, ХСС та двома меншими партіями.