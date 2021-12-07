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Коаліційна угода

Коаліційна угода - декларативна домовленість про формування коаліційного уряду між політичними партіями, які потрапили до парламенту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коаліційна угода". Коаліційна угода є результатом коаліційних переговорів між політичними партіями, які потрапили до парламенту, й вирішили сформувати коаліційний уряд. Необхідність в утворенні коаліційного уряд виникає тоді, коли жодна з політичних сил не набрала на виборах абсолютної більшості голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення

Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення 06.12.2021

Члени партії "Союз-90/Зелені" схвалили участь у "світлофорній коаліції" з соціал-демократами та лібералами. Підписання коаліційної угоди очікується 7 грудня.
Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН 05.12.2021

На партійному з'їзді ВДП 92,2 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із соціал-демократами і Зеленими.

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині 04.12.2021

На партійному з'їзді СДПН 98,8 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.
Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і українське питання

Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і "українське питання" 25.11.2021

Партії, які формують новий уряд Німеччини, представили коаліційну угоду. Чого чекати від Берліна у ключових для Києва питаннях, таких як європейська інтеграція України, а також відносини з Росією і анексія Криму?
Україна хоче чіткішої позиції майбутнього уряду Німеччини щодо Північного потоку-2

Україна хоче чіткішої позиції майбутнього уряду Німеччини щодо "Північного потоку-2" 25.11.2021

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що частину коаліційної угоди трьох німецьких партії щодо геополітичних енергетичних проєктів він оцінює стримано, але Україна і Німеччина співпрацюватимуть і надалі.
У Німеччині три партії представили коаліційну угоду

У Німеччині три партії представили коаліційну угоду 24.11.2021

Через майже два місяці після виборів у Німеччині соціал-демократи, зелені та ліберали домовилися про формування урядової коаліції. Це означає, що новий уряд у країні, найімовірніше, з'явиться ще до Різдва.
Зниження податків та захист клімату: в Австрії представили коаліційну угоду

Зниження податків та захист клімату: в Австрії представили коаліційну угоду 02.01.2020

Представлена у Відні коаліційна угода консерваторів та партії Зелених передбачає зниження податкових ставок, боротьбу зі змінами клімату й нову міграційну стратегію.
Топ-5 несподіваних речей у німецькій коаліційній угоді

Топ-5 несподіваних речей у німецькій коаліційній угоді 12.03.2018

Прибиральниця за рахунок держави, захист німецьких виноградників та здоровіша заморожена піцца - у коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН є чимало незвичних пунктів. Найцікавіші - в огляді DW.
Німецькі консерватори та соціал-демократи підписали коаліційну угоду

Німецькі консерватори та соціал-демократи підписали коаліційну угоду 12.03.2018

Лідери партій ХДС, ХСС та СДПН підписали в Берліні угоду про створення "великої коаліції". "Попереду на нас чекає багато роботи", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Соціал-демократи Німеччини підтримали створення великої коаліції з Меркель

Соціал-демократи Німеччини підтримали створення "великої коаліції" з Меркель 04.03.2018

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини під час голосування поштою висловилися за створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Анґели Меркель ХДС/ХСС.
Німецькі соціал-демократи рахують голоси за союз з Меркель

Німецькі соціал-демократи рахують голоси за союз з Меркель 03.03.2018

Підрахунок ведуть у центральному офісі СДПН 120 осіб. Результати мають оголосити зранку 4 березня.
Меркель оголосила кандидатів на посади міністрів від ХДС

Меркель оголосила кандидатів на посади міністрів від ХДС 25.02.2018

Лідерка Християнсько-демократичного союзу та канцлерка Німеччини Анґела Меркель представила майбутніх міністрів від її політичної сили у новому коаліційному уряді. Серед кандидатів є й нові обличчя.
Доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні

Доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні 20.02.2018

Керівництво німецьких соціал-демократів віддало в руки рядовим партійцям рішення про те, чи варто ще раз формувати велику коаліцію з партією Меркель. Пояснюємо, до чого це може призвести.

Мартін Шульц відмовляється від посади глави МЗС у майбутньому уряді

Мартін Шульц відмовляється від посади глави МЗС у майбутньому уряді 09.02.2018

Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц заявив про свою відмову очолити міністерство закордонних справ у майбутньому уряді ФРН. Він зазначив, що повинен поставити інтереси партії вище особистих.
Баварські союзники Меркель першими схвалили коаліційну угоду

Баварські союзники Меркель першими схвалили коаліційну угоду 08.02.2018

Першим досягнуту напередодні угоду про формування "великої коаліції" схвалило керівництво баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз. Очікується, що Горст Зеегофер отримає міністерське крісло.
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