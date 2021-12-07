Коаліційна угода - декларативна домовленість про формування коаліційного уряду між політичними партіями, які потрапили до парламенту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коаліційна угода". Коаліційна угода є результатом коаліційних переговорів між політичними партіями, які потрапили до парламенту, й вирішили сформувати коаліційний уряд. Необхідність в утворенні коаліційного уряд виникає тоді, коли жодна з політичних сил не набрала на виборах абсолютної більшості голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.