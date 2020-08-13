КНУ імені Шевченка може позбавити Лукашенка докторського ступеня

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може скасувати звання почесного доктора КНУ, присвоєне вишем президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Про це в четвер, 13 серпня, повідомив проректор з науково-педагогічної роботи вишу Володимир Бугров.

"Таке питання буде розглядати Вчена рада, яка і привласнює такі почесні звання", - повідомив Бугров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, Вчена рада збирається під час навчального року, і, швидше за все, буде розглядати дане питання в вересні.

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"Я як член вченої ради "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ", - додав проректор, зазначивши, що таке рішення має перспективу бути ухваленим. Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор вишу Леонід Губерський.

Ініціатива студентів і випускників

Раніше ініціативна група випускників та студентів КНУ ім. Шевченка звернулася до ректора і членів вченої ради університету з вимогою позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету.

"Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання почесного доктора", - йдеться в заяві групи.

Акції протесту після виборів у Білорусі

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.

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Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.