 КНУ імені Шевченка може позбавити Лукашенка докторського ступеня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

КНУ імені Шевченка може позбавити Лукашенка докторського ступеня

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може позбавити президента Білорусі Олександра Лукашенка докторського ступеня.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може скасувати звання почесного доктора КНУ, присвоєне вишем президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Про це в четвер, 13 серпня, повідомив проректор з науково-педагогічної роботи вишу Володимир Бугров.

"Таке питання буде розглядати Вчена рада, яка і привласнює такі почесні звання", - повідомив Бугров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, Вчена рада збирається під час навчального року, і, швидше за все, буде розглядати дане питання в вересні.

Читайте також: Протести в Білорусі: в українців дежавю на події 2014 року

"Я як член вченої ради "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ", - додав проректор, зазначивши, що таке рішення має перспективу бути ухваленим. Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор вишу Леонід Губерський.

Ініціатива студентів і випускників

Раніше ініціативна група випускників та студентів КНУ ім. Шевченка звернулася до ректора і членів вченої ради університету з вимогою позбавити Лукашенка звання почесного доктора університету.

"Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання почесного доктора", - йдеться в заяві групи.

Акції протесту після виборів у Білорусі

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.

Читайте також: Німецький уряд засудив хвилю репресій у Білорусі

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.

Дивитись відео 01:51

Як білоруси шукають затриманих рідних (13.08.2020)

Також за темою

Orsha Flachs Fabrik in Belarus

Протести в Білорусі: економічний бік кризи 12.08.2020

Результати виборів у Білорусі, протести у багатьох містах країни, розчарування населення мають, зокрема, економічні причини. У режиму залишається дедалі менше коштів, аби гарантувати певну стабільність.

Belarus | Minsk Polizei Proteste Massenverhaftungen

Протести в Білорусі: помер ще один учасник масових акцій 13.08.2020

Смерть 25-річного учасника протестів підтвердили у Слідчому комітеті Білорусі. Мати померлого припускає, що його могли сильно побити під час затримання.

Протести в Білорусі: беззбройна мужність проти міліції у всеозброєнні (12.08.2020) 12.08.2020

Мирні протести в Білорусі тривають, люди не йдуть з вулиць ні вдень, ні вночі. Беззбройні намагаються протистояти силовикам: "Ми просто говоримо". "Ми ж усі білоруси, як так - свої проти своїх?" Тут навіть слів не треба. Просто вдивіться в ці обличчя...

Реклама

Докладно

Українські правозахисники спостерігали за протестами в Білорусі

Що відомо про затриманих у Білорусі українців

Місце знаходження двох правозахисників із фонду "Восток SOS" досі невідоме. Їх шукає як офіційний Київ, так і колеги.  

default

Елвісе, не йди! Німці прощаються з військами США (відео)

США збираються вивести значну частину своїх військ з Німеччини. Чому більшість місцевих жителів проти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  