 КНР відзначила 70-річчя найбільшим в історії країни військовим парадом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

КНР відзначила 70-річчя найбільшим в історії країни військовим парадом

З нагоди ювілею в Пекіні провели найбільший в історії країни військовий парад. У ньому задіяли 15 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць бойової техніки. Тим часом уряд Тайваню засудив "диктатуру" в КНР.

Парад у Пекіні

Міжконтинентальні ракети Dong Feng 41 на параді в Пекіні

Китайська Народна Республіка відзначила 70-річчя свого існування найбільшим в історії країни військовим парадом. У проведеному у вівторок, 1 жовтня, заході взяли участь 15 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць бойової техніки.

Під час параду публіці представили новітні зразки китайських озброєнь, у тому числі й одні з найпотужніших міжконтинентальних ракет світу Dong Feng 41, гіперзвукові бойові блоки балістичних ракет Dong Feng 17 та ультрасучасні безпілотники.

У небі над площею Тяньаньмень пролетіли 160 бойових літаків, а також вертольоти. Урочисті заходи відбулися в столиці КНР за посилених заходів безпеки.

Перед учасниками урочистостей виступив китайський лідер Сі Цзіньпін. У своїй промові він запевнив, що ніхто "не зможе зупинити китайський народ і китайську націю на їхньому шляху вперед", цитує інформагентство AFP.

Демонстрація сили

Китайське керівництво й військові не приховують, що цей парад став демонстрацією військової потужності КНР та нинішніх можливостей китайського військово-промислового комплексу (ВПК). У генштабі Народно-визвольної армії Китаю запевнили, що "китайські збройні сили рішуче захищатимуть національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Парад у Пекіні став демонстрацією військової потуги КНР

Парад у Пекіні став демонстрацією військової потуги КНР

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), які наводить інформагенція AP, нині китайські збройні сили налічують два мільйони військовослужбовців і є найчисельнішими в світі. Оборонний бюджет КНР 2018 року оцінювався аналітиками SIPRI в 250 мільярдів доларів США в перерахунку, що робить Піднебесну другою в світі країною після Сполучених Штатів за обсягами видатків на оборону.

Урочистості в Гонконгу

Заходи з нагоди ювілею КНР відбулися також і в Гонконгу. Втім, тут урочистості проводилися подалі від громадськості. Заходи, за якими змогли спостерігати лише запрошені гості, провели в одному з виставкових центрів Гонконгу, повідомляє інформагенція dpa. Над портом Гонконгу пролетіли два гелікоптери з великим прапором КНР та меншим прапором Гонконгу.

Гонконг

Урочистості в Гонконгу були значно скромнішими

Доступ до району міста, де проводилися урочистості, було перекрито. Так само влада розпорядилася закрити низку станцій метро за заблокувати вулиці. Для охорони порядку в Гонконгу мобілізували шість тисяч поліцейських.

Раніше активісти заявляли про наміри провести 1 жовтня  акції протесту в Гонконзі, які були заборонені владою.

Тайвань засудив "однопартійну диктатуру"

Тим часом уряд Тайваню засудив "однопартійну диктатуру" в КНР, наголосивши, що Пекін становить загрозу миру та намагається знайти виправдання своїй військовій експансії.

Так само в уряді Тайваню наголосили, що Тайвань ніколи не погодиться з принципом "одна країна, дві системи", тобто з тою моделлю, котру Пекін запропонував свого часу Гонконгу та Макао, повідомляє агенція новин Reuters.

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